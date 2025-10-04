المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

موقف إيكيتيكي من المشاركة أمام تشيلسي

محمد همام

كتب - محمد همام

03:21 م 02/10/2025
صلاح وإيكيتيكي

هوجو إيكيتيكي لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت

يسعى المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، إلى إشراك المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي في المباراة المقبلة ضد تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وكان إيكيتيكي قد خرج مصابًا في مباراة جالاتا سراي الأخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق التركي 1-0.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي ليفربول يأمل في أن يكون إيكيتيكي جاهزًا لمباراة تشيلسي، حيث صرح سلوت بعد المباراة أن اللاعب يعاني من تقلص عضلي.

وكان إيكيتيكي (البالغ من العمر 23 عامًا) قد غاب عن لقاء ليفربول الماضي في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس بسبب طرده في مباراة ساوثامبتون في كأس كاراباو.

وشارك المهاجم الفرنسي في تسع مباريات مع ليفربول هذا الموسم 2025-2026، حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفًا.

وكان إيكيتيكي قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، حيث وقع عقدًا حتى صيف 2031 في صفقة مالية بلغت 95 مليون يورو.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول هوجو إيكتيكي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

