موقف إيكيتيكي من المشاركة أمام تشيلسي

يسعى المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، إلى إشراك المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي في المباراة المقبلة ضد تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وكان إيكيتيكي قد خرج مصابًا في مباراة جالاتا سراي الأخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق التركي 1-0.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي ليفربول يأمل في أن يكون إيكيتيكي جاهزًا لمباراة تشيلسي، حيث صرح سلوت بعد المباراة أن اللاعب يعاني من تقلص عضلي.

وكان إيكيتيكي (البالغ من العمر 23 عامًا) قد غاب عن لقاء ليفربول الماضي في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس بسبب طرده في مباراة ساوثامبتون في كأس كاراباو.

وشارك المهاجم الفرنسي في تسع مباريات مع ليفربول هذا الموسم 2025-2026، حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفًا.

وكان إيكيتيكي قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، حيث وقع عقدًا حتى صيف 2031 في صفقة مالية بلغت 95 مليون يورو.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا