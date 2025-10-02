أرتيتا يدافع عن جيوكيريس ويؤكد: الأهداف ستأتي قريبًا

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ثقته في قدرة المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس على استعادة حسه التهديفي قريبًا، رغم غيابه عن التسجيل في آخر خمس مباريات.

وخلال الفوز (2-0) على أولمبياكوس بدوري الأبطال، ساهم جيوكيريس في الهدف الأول بتسديدة ارتدت من القائم لتسفر عن متابعة ناجحة من مارتينيلي، كما حرمته تدخلات دفاعية من التسجيل.

وقال أرتيتا: "أشعر أنه يتحسن مباراة بعد أخرى. أداؤه كان استثنائيًا، عمله من أجل الفريق رائع، وبالتأكيد نريده أن يسجل، لكن حتى دون الأهداف هو يساعدنا كثيرًا".

ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي يوم السبت، حيث يأمل أرتيتا أن تكون الفرصة مواتية لعودة جيوكيريس إلى هز الشباك.