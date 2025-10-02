المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أرتيتا يدافع عن جيوكيريس ويؤكد: الأهداف ستأتي قريبًا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:57 م 02/10/2025
جيوكيريس

جيوكيريس

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ثقته في قدرة المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس على استعادة حسه التهديفي قريبًا، رغم غيابه عن التسجيل في آخر خمس مباريات.

وخلال الفوز (2-0) على أولمبياكوس بدوري الأبطال، ساهم جيوكيريس في الهدف الأول بتسديدة ارتدت من القائم لتسفر عن متابعة ناجحة من مارتينيلي، كما حرمته تدخلات دفاعية من التسجيل.

وقال أرتيتا: "أشعر أنه يتحسن مباراة بعد أخرى. أداؤه كان استثنائيًا، عمله من أجل الفريق رائع، وبالتأكيد نريده أن يسجل، لكن حتى دون الأهداف هو يساعدنا كثيرًا".

ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي يوم السبت، حيث يأمل أرتيتا أن تكون الفرصة مواتية لعودة جيوكيريس إلى هز الشباك.

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg