أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر الماضي.

وشملت القائمة 6 لاعبين، بينما لم يتم ترشيح محمد صلاح، نجم ليفربول.

وجاء إيرلينج هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي، على رأس المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر في بريميرليج، ومارتن زوبيميندي، لاعب وسط أرسنال.

قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

دايتشي كامادا - كريستال بالاس

يانكوبا مينته - برايتون

روبن روفس - سندرلاند

جرانيت تشاكا - سندرلاند

مارتن زوبيميندي - أرسنال

كذلك تم الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة مدرب الشهر في سبتمبر، وضمت 4 مدراء فنيين.

قائمة المرشحين لجائزة مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أوليفر جلاسنر - كريستال بالاس

ريجي لو بريس - سندرلاند

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا