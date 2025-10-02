المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

11 4
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غياب صلاح.. المرشحون لجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:15 م 02/10/2025
هالاند

إيرلينج هالاند

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر الماضي.

وشملت القائمة 6 لاعبين، بينما لم يتم ترشيح محمد صلاح، نجم ليفربول.

وجاء إيرلينج هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي، على رأس المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر في بريميرليج، ومارتن زوبيميندي، لاعب وسط أرسنال.

قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

دايتشي كامادا - كريستال بالاس

يانكوبا مينته - برايتون

روبن روفس - سندرلاند

جرانيت تشاكا - سندرلاند

مارتن زوبيميندي - أرسنال

كذلك تم الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة مدرب الشهر في سبتمبر، وضمت 4 مدراء فنيين.

قائمة المرشحين لجائزة مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أوليفر جلاسنر - كريستال بالاس

ريجي لو بريس - سندرلاند

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ماجديبورج

ماجديبورج

11 4
الأهلي

الأهلي

16

تيرن أوفر جديد على الاهلي، ثم هجمة سريعة لماجديبورج وتوغل من الجناح الأيسر والهدف الـ12

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg