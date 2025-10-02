أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في شهر سبتمبر.

وأوضح الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أنه تم ترشيح 4 مدربين، لاختيار أفضل مدير فني حيث يستمر التصويت حتى الثانية عشر منتصف الليل يوم الإثنين المقبل الموافق 6 أكتوبر.

ويتنافس على هذه الجائزة كلا من: "ميكيل أرتيتا، أوليفر جلاسنر، بيب جوارديولا، ريجيس لو بري".

وأضاف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أنه سيتم دمج أصوات المشجعين مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز، والذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل.

أرتيتا أدار 5 مباريات لـ أرسنال في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، انتصر في 4 مواجهات وتعادل مرة واحدة مع مانشستر سيتي.

أما جوارديولا فأدار 4 مباريات لمانشستر سيتي في شهر سبتمبر لدوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية، انتصر في 3 مباريات وتعادل مرة واحدة.

وأوليفر جلاسنر أدار لكريستال بالاس في شهر سبتمبر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة انتصر في 3 مواجهات من بينهم الفوز على ليفربول في الجولة السادسة بنتيجة 2-1، أما التعادل الوحيد كان مع سندرلاند.

وأخيرا ريجيس لو بري مدرب سندرلاند الذي أدار 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي تعادل في مواجهتين وانتصر في لقاء وحيد.