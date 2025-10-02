المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريكو لويس: لدينا الرغبة في استعادة الدوري الإنجليزي.. ولا أشعر بالواقعية مع سيتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:56 م 02/10/2025
ريكو لويس

ريكو لويس - لاعب مانشستر سيتي

احتفل ريكو لويس، لاعب مانشستر سيتي، بخوضه 100 مباراة مع فريقه، مشيرا إلى أنه لم يشعر بهذه المباريات.

وقال ريكو لويس في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "من الواضح أن الوصول إلى 100 مباراة يعد إنجازًا كبيرًا، لكن يبدو أيضًا أنه تم بسرعة كبيرة".

وأضاف: "لا أشعر وكأنني لعبت 100 مباراة. لا أشعر بالواقعية، وأتذكر اليوم الذي شاركت فيه لأول مرة".

وأوضح: "الوصول إلى 100 مباراة في وقت مبكر من مسيرتي مع مانشستر سيتي في هذا النوع من الفريق أمر مذهل بالنسبة لي، شكرًا للمدرب على ثقته بي ولللاعبين أيضًا على مساعدتي على طول الطريق".

وواصل لاعب مانشستر سيتي: "ما زلت صغيرًا وأشعر أن لدي الكثير لأتعلمه، ولدي الوقت لأتعلم، لكن أشعر بقدر من المسؤولية تجاه نفسي والتقدم داخل الفريق".

وتابع: "من الواضح أننا بدأنا الموسم الماضي بشكل جيد للغاية، وهو ما ينساه الناس، أعتقد أن هناك كثافة ورغبة في التدريب. الجميع يتطلع إلى الأداء الجيد ويدفع بعضهم البعض ليُحسن الآخرون الأداء أيضًا".

وأنهى ريكو لويس: "هناك بالتأكيد حافز لنا للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز واستعادة ذلك".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ريكو لويس

