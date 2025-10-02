أجرى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز مقارنة لفريق ليفربول مع وبدون الحارس البرازيلي أليسون.

ويعد أليسون وفقا للأرقام التي أبرزها حساب "بريميرليج" أنه أحد أهم أسباب انتصارات ليفربول بالأخص في الموسم الماضي الذي توج خلاله "الريدز" بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبطبيعة الحال يشارك ليفربول في كل موسم في عدة بطولات أهمها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وكما هو معروف لا يوجد فريق قوي إلا بحارسه المميز.

ويغيب أليسون في الوقت الحالي عن المشاركة مع ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، والتي تم تشخيصها بعد ذلك أنها إصابة في أوتار الركبة.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن ليفربول سوف يخسر أليسون بيكر لفترة طويلة بسبب الإصابة، والتي قد تصل لفترة التوقف الدولي في نوفمبر "سيغيب 6 أسابيع".

ويغيب أليسون بيكر، عن مباريات تشيلسي ومانشستر يونايتد وفرانكفورت وبرينتفورد وكريستال بالاس وأستون فيلا وريال مدريد ومانشستر سيتي.

مقارنة أليسون

عدد المباريات التي لعبها ليفربول مع أليسون كانت 235 مباراة، أما المباريات التي غاب فيها الحارس البرازيلي كانت 37 مباراة، ورغم ذلك كانت عدد الأهداف المسجلة على ليفربول في كل مباراة مع أليسون 0.9 هدفا، أما بدونه 1.3 هدفًا.

وأيضا يمنح أليسون قوة في مركز حراسة المرمى، وهو ما أظهرته نسبة التصديات لليفربول، ففي المباريات التي يشارك فيها الحارس البرازيلي تكون نسبة التصديات 73%، أما المباريات التي يغيبها نسبة تصديات "الريدز" تصل 67%.

وفاز غياب أليسون عن حضوره مع ليفربول، في عدد النقاط بكل مباراة، فمع حضور أليسون يصل عدد النقاط 2.2 نقطة في كل مباراة، أما في غيابه يحصل "الريدز" على 2.4 نقطة.

وأخر مقارنة كانت نسبة الفوز والتي كانت في وجود أليسون 66% بينما كانت في غيابه 73%.