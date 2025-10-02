المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

29 29
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

دوري المؤتمر الأوروبي
آيك لارانكا

آيك لارانكا

0 0
22:00
الكمار

الكمار

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

0 0
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

0 0
22:00
سرفينا زافيزدا

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

0 0
22:00
باوك سالونيكا

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

1 0
22:00
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقرير رقمي.. كيف يؤثر غياب أليسون على حراسة مرمى ليفربول؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:15 م 02/10/2025
أليسون

أليسون بيكر - حارس ليفربول

أجرى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز مقارنة لفريق ليفربول مع وبدون الحارس البرازيلي أليسون.

ويعد أليسون وفقا للأرقام التي أبرزها حساب "بريميرليج" أنه أحد أهم أسباب انتصارات ليفربول بالأخص في الموسم الماضي الذي توج خلاله "الريدز" بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبطبيعة الحال يشارك ليفربول في كل موسم في عدة بطولات أهمها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وكما هو معروف لا يوجد فريق قوي إلا بحارسه المميز.

ويغيب أليسون في الوقت الحالي عن المشاركة مع ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، والتي تم تشخيصها بعد ذلك أنها إصابة في أوتار الركبة.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن ليفربول سوف يخسر أليسون بيكر لفترة طويلة بسبب الإصابة، والتي قد تصل لفترة التوقف الدولي في نوفمبر "سيغيب 6 أسابيع".

ويغيب أليسون بيكر، عن مباريات تشيلسي ومانشستر يونايتد وفرانكفورت وبرينتفورد وكريستال بالاس وأستون فيلا وريال مدريد ومانشستر سيتي.

مقارنة أليسون

عدد المباريات التي لعبها ليفربول مع أليسون كانت 235 مباراة، أما المباريات التي غاب فيها الحارس البرازيلي كانت 37 مباراة، ورغم ذلك كانت عدد الأهداف المسجلة على ليفربول في كل مباراة مع أليسون 0.9 هدفا، أما بدونه 1.3 هدفًا.

وأيضا يمنح أليسون قوة في مركز حراسة المرمى، وهو ما أظهرته نسبة التصديات لليفربول، ففي المباريات التي يشارك فيها الحارس البرازيلي تكون نسبة التصديات 73%، أما المباريات التي يغيبها نسبة تصديات "الريدز" تصل 67%.

وفاز غياب أليسون عن حضوره مع ليفربول، في عدد النقاط بكل مباراة، فمع حضور أليسون يصل عدد النقاط 2.2 نقطة في كل مباراة، أما في غيابه يحصل "الريدز" على 2.4 نقطة.

وأخر مقارنة كانت نسبة الفوز والتي كانت في وجود أليسون 66% بينما كانت في غيابه 73%.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي أليسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg