المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

29 29
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

دوري المؤتمر الأوروبي
آيك لارانكا

آيك لارانكا

0 0
22:00
الكمار

الكمار

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

0 0
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

0 0
22:00
سرفينا زافيزدا

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

0 0
22:00
باوك سالونيكا

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

1 0
22:00
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

آخر فوز في 2020.. هل ينهي ليفربول عقدة ستامفورد بريدج؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:27 م 02/10/2025
ليفربول وتشيلسي

ليفربول وتشيلسي - صورة أرشيفية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي تشيلسي مع ليفربول.

ويستضيف تشيلسي نظيره ليفربول على ملعب "ستامفورد بريدج" في السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

طالع مباريات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

ويدخل الريدز موقعة السبت من أجل استعادة الانتصارات بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي (2-1) وجالاتا سراي (1-0) بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج برصيد 15 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ويسعى ليفربول لإنهاء سلسلة من أربع زيارات إلى ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تحقيق أي فوز، حيث سقط في فخ التعادل ثلاثة مرات، وتلقى هزيمة واحدة.

وكان آخر فوز لليفربول على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي يعود إلى شهر سبتمبر 2020 (2-0).

ويتطلع الريدز أيضًا لتجنب خسارة مباراتين متتاليتين في الدوري الممتاز لأول مرة منذ أبريل 2023، بعد الهزيمة أمام كريستال بالاس في نهاية الأسبوع الماضي.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا 

الدوري الإنجليزي محمد صلاح تشيلسي وليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي تشيلسي ضد ليفربول موعد مباراه تشيلسي ضد ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg