آخر فوز في 2020.. هل ينهي ليفربول عقدة ستامفورد بريدج؟

يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي تشيلسي مع ليفربول.

ويستضيف تشيلسي نظيره ليفربول على ملعب "ستامفورد بريدج" في السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

طالع مباريات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

ويدخل الريدز موقعة السبت من أجل استعادة الانتصارات بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي (2-1) وجالاتا سراي (1-0) بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج برصيد 15 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ويسعى ليفربول لإنهاء سلسلة من أربع زيارات إلى ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تحقيق أي فوز، حيث سقط في فخ التعادل ثلاثة مرات، وتلقى هزيمة واحدة.

وكان آخر فوز لليفربول على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي يعود إلى شهر سبتمبر 2020 (2-0).

ويتطلع الريدز أيضًا لتجنب خسارة مباراتين متتاليتين في الدوري الممتاز لأول مرة منذ أبريل 2023، بعد الهزيمة أمام كريستال بالاس في نهاية الأسبوع الماضي.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا