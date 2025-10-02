المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رودري: لم أكن أحلم بالتتويج بالكرة الذهبية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:46 م 02/10/2025
رودري

رودري

أكد رودري لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، أنه لم يكن يحلم بالتتويج بلقب الكرة الذهبية.

وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية 2024، متفوقًا على فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد.

وقال رودري في تصريحات نقلتها شبكة سيتي إكسترا: "لم أكن قد أعرف من الفائز بالكرة الذهبية، حتى فتحوا الظروف، لم يكن هذا حلماً لي في صغري لأنني لم أتوقع أبداً الوصول لهذا المستوى".

وأضاف :"كما ذكرت سابقاً في صغري، لم أرى سوى لاعبين اثنين يرفعان تلك الجائزة وهما ميسي وكريستيانو رونالدو لذلك كان الأمر بعيد كل البعد عن تفكيري، لم أتوقع أبداً الفوز بمثل هذه الجوائز".

وتابع: "يتحدث الناس عن كيف يمكن للحياة أن تفاجئك بطرق عديدة، لكن بالنسبة لي الأهم هو العودة وتحقيق الانتصارات الجماعية والسعي للفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب كفريق، الألقاب الفردية جيدة دائماً لكننا نناضل من أجل الفريق".

"لم أرى قط احتفالاً كهذا من جماهير اللاعب وناديه الذي يكرم اللاعب بهذه الطريقة لأنني رأيت العديد من الفائزين بالكرة الذهبية لا يتم تكريمهم بهذه الطريقة".

وأتم: "بالنسبة لي، كدت أبكي من شدة تقديرهم لي، ومن قدرتهم على شكري على مجهودي، كانت من أجمل لحظات حياتي ولن أنساها أبداً".

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي الكرة الذهبية رودري

