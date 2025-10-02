أكد كيث أندروز المدير الفني لفريق برينتفورد على احترامه الكامل للإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وذلك قبل مواجهتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف برينتفورد نظيره مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان أندروز ترك منصبه كمدرب للضربات الثابتة في برينتفورد، ليتولى منصب المدير الفني عقب مغادرة المدرب السابق الدنماركي توماس فرانك إلى توتنهام.

وقال مدرب برينتفورد عن جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لبرينتفورد: "لا أعلم الكثير من الأشخاص الذين لم يستلهموا من هذا المدرب الرائع".

وأضاف: "ربما يكون المدرب الأفضل في آخر 15 عاما، الطريقة التي يدير بها المباراة والطريقة التي غير بها أسلوب اللعب في أندية وبلدان مختلفة رائعة للغاية".

وأكمل: "لقد حصلت على دورات تدريبية عديدة وكان اسمه دائما حاضرا في كل ذلك".

وتابع: "أكن له احتراما كبيرا وهذا أقل ما يقال في حقه".

وواصل:"أنا أدرك من سأواجهه، والأمر يتعلق باللاعبين وكيفية إعدادهم لخوض مباراة صعبة للغاية ضد مدرب ولاعبين من الطراز العالمي يتمتعون بقدرات عالمية، ويتعلق الأمر بكيفية إبطال ذلك وإيقافه، فضلا عن التسبب لهم في مشاكل حقيقية في أرض الملعب".

