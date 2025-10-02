المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

- -
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب برينتفورد: أحترم جوارديولا.. وعلينا إبطال قوة مانشستر سيتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:47 م 02/10/2025
كيث أندروز

كيث أندروز مدرب برينتفورد

أكد كيث أندروز المدير الفني لفريق برينتفورد على احترامه الكامل للإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وذلك قبل مواجهتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف برينتفورد نظيره مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

طالع مباريات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

وكان أندروز ترك منصبه كمدرب للضربات الثابتة في برينتفورد، ليتولى منصب المدير الفني عقب مغادرة المدرب السابق الدنماركي توماس فرانك إلى توتنهام.

وقال مدرب برينتفورد عن جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لبرينتفورد: "لا أعلم الكثير من الأشخاص الذين لم يستلهموا من هذا المدرب الرائع".

وأضاف: "ربما يكون المدرب الأفضل في آخر 15 عاما، الطريقة التي يدير بها المباراة والطريقة التي غير بها أسلوب اللعب في أندية وبلدان مختلفة رائعة للغاية".

وأكمل: "لقد حصلت على دورات تدريبية عديدة وكان اسمه دائما حاضرا في كل ذلك".

وتابع: "أكن له احتراما كبيرا وهذا أقل ما يقال في حقه".

وواصل:"أنا أدرك من سأواجهه، والأمر يتعلق باللاعبين وكيفية إعدادهم لخوض مباراة صعبة للغاية ضد مدرب ولاعبين من الطراز العالمي يتمتعون بقدرات عالمية، ويتعلق الأمر بكيفية إبطال ذلك وإيقافه، فضلا عن التسبب لهم في مشاكل حقيقية في أرض الملعب".

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا 

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوارديولا مان سيتي برينتفورد ترتيب الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg