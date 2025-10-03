صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي

دفاع أرتيتا

دافع ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن لاعب الفريق فيكتور جيوكيريس، الذي لم يسجل أي هدف آخر 5 مباريات.

وقال أرتيتا: "أشعر أنه يقدم أفضل أداء في كل مباراة، وتم منعه عدة مرات من التسجيل، ويقوم بعمله بشكل جيد".

فوضى ليفربول

انتقد جيمي كاراجر، المستوى الذي ظهر عليه ليفربول وتلقيه خسارتين على التوالي ضد كريستال بالاس ثم جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

وقال كاراجر في تصريحات إعلامية، إن ليفربول لا يلعب كفريق كبير، وعلى آرني سلوت أن يودع أمواله ويقوم بإصلاح المشكلات.

تليجراف

طرد بوستيكوجلو

هاجمت جماهير نوتنجهام فورست، أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة الأوروبية على ملعب الفريق ضد ميتيلاند الدنماركي.

وهتفت جماهير نوتنجهام فورست ضد بوستيكوجلو بعد تلقي الهزيمة المحبطة، بأنه سيطرد في الصباح.

الصحافة الإسبانية

موقع برشلونة الرسمي

أكد نادي برشلونة الإسباني إقامة مباراته ضد أولمبياكوس اليوناني على ملعب "مونتجويك"، الذي يستضيف مبارياته مؤقتا، ما يعني تأجيلا جديدا لموعد عودته إلى "كامب نو".

وقال برشلونة في بيان رسمي: "يعلن نادي برشلونة أن مباراته الثالثة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، التي تقام يوم الثلاثاء 21 أكتوبر ضد أولمبياكوس، ستُقام على ملعب مونتجويك".

وأضاف: "يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو في المواعيد القادمة".

وأوضح: "وفي هذا الإطار، يعمل نادي برشلونة لكرة القدم على التعديلات الجديدة التي أطلع عليها مجلس مدينة برشلونة النادي الأسبوع الماضي".

وأتم: "يتقدم نادي برشلونة بالشكر لأعضائه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم في هذه العملية المعقدة والمثيرة، كالعودة إلى ملعب كامب نو الجديد".

الموقع الرسمي لريال مدريد

تلقى نادي ريال مدريد، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، أنباء إيجابية قبل مواجهة فياريال، المقررة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وشهدت تدريبات الفريق، اليوم الخميس، أخبارًا سارة بعودة المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، بعد غيابه عن مباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

موندو ديبورتيفو

برشلونة بطل العالم

توج برشلونة بلقب بطولة العالم لكرة اليد، على حساب فيزبريم المجري.

وفاز برشلونة بنتيجة 31-30 أمام فيزبريم، في المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.

وحصد برشلونة اللقب السادس في بطولة العالم لكرة اليد.

الصحافة الألمانية

بيلد

صدمة بايرن ميونخ

غاب الكوري الجنوبي مين جاي كيم مدافع بايرن ميونخ عن تدريبات فريقه مساء الخميس، بشكل مفاجئ، ليثير القلق في صفوف فريقه، وذلك رغم مشاركته في المباراة الكاملة ضد بافوس في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كيم لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة بطل قبرص، وخرج من الملعب بعد نهاية المباراة وهو يشعر ببعض الاضطراب.

رقم قياسي ينتظر كومباني

بعد فوز بايرن ميونخ بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا على بطل قبرص بافوس، تلقى مدرب بايرن فينسنت كومباني إشادة كبيرة من رئيسه يان كريستيان دريسن.

وفي حال فوز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل، سيحقق مدرب بايرن رقما قياسيا وهو الوصول لـ10 انتصارات متتالية في الموسم الحالي ما لم يحققه أحد في الموسم الحالي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

هل يعود بوجبا لمنتخب فرنسا؟

كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن ما يتمناه لبول بوجبا لاعب موناكو الحالي، وموقفه من عودته للديوك مرة أخرى.

وقال ديشامب: "بوجبا يريد أن يعود، نعم، لديه خطوات يجب أن يخوضها، بعد هذه الأسابيع الطويلة من التحضير، سيلعب مع موناكو، كل ما أتمناه أن يجتاز هذه الخطوة الأولى، سيكون فرحة كبيرة له".

لوكا زيدان ينضم للجزائر

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر ضم لوكا زيدان (نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان) لأول مرة لقائمة محاربي الصحراء استعدادًا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد الصومال وأوغندا.

وقال بيتكوفيتش: "أعتقد أن استدعاء زيدان جاء لأنه يستحق ذلك، أنا مقتنع بأنه بفضل مهاراته، يمكنه أن يكون إضافة للمنتخب، أما الحديث عن من هو الحارس الأول الآن؟ فمن السابق لأوانه".

الصحافة الإيطالية

توتو ميركاتو

جاسبريني يعلق على هزيمة روما

تلقى نادي روما صدمة قوية في الأولمبيكو بعد خسارته أمام ليل الفرنسي بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الدوري الأوروبي، بعد أن كان هدف أرنار هارالدسون المبكر كافياً لحسم المباراة.

عبر جيان بييرو جاسبريني، مدرب روما، عن صدمته من الفرص الضائعة: "لم يسبق لي أن أهدر ثلاث ركلات جزاء في نفس الموقف، تأخرنا مبكرًا، مما أتاح لهم أفضل الظروف، روما رغم بعض الأخطاء الفنية، لعب بحماس وإيقاع حتى النهاية".

حساب فابريزيو رومانو عبر "إكس"

كانافارو يقترب من تدريب أوزبكستان

اقترب أسطورة كرة القدم الإيطالية فابيو كانافارو من خوض تجربة تدريبية جديدة على المستوى الدولي، حيث يستعد لتولي قيادة منتخب أوزبكستان الأول.

كتب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن كانافارو أعطى موافقته الشفهية على تدريب المنتخب الأوزبكي، في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026.