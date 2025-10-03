تحدث أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن إشراك محمد صلاح بديلًا في المباراة الأخيرة ضد جالاتا سراي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

كما تطرق المدرب الهولندي للحديث حول موقف الإصابات في ليفربول، قبل مواجهة تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، مساء غد السبت.

مؤتمر سلوت

وقال سلوت حول إشراك صلاح بديلًا، في المؤتمر الصحفي: "أرى نفس ما رأيته في نهاية الموسم الماضي، عندما سجل 12 هدفًا، 6 منهم من لعب مفتوح، عن طريق ركلات الجزاء أو الكرات الثابتة".

أضاف: "إنه جزء من فريق يواجه منافسًا مختلفًا عن النصف الأول من الموسم الماضي، بالنظر إلى هذا الأمر، يمكننا العودة لمواجهة مانشستر يونايتد خارج أرضنا الموسم الماضي، حيث قطعنا الكرة منهم 3 مرات عندما حاولوا اللعب من الخلف، وقتها كان أونانا يمرر كرات طولية فقط".

أوضح: "هذه أحد الأمور التي تفسر صعوبة تسجيل الأهداف في النصف الأخير من الموسم الماضي والنصف الأول من هذا الموسم، نحن نواجه صعوبة في تسجيل الأهداف من اللعب المفتوح، ونعمل بجد من أجل معالجة الأمر".

إصابات ليفربول

وعن الإصابات، كشف مدرب ليفربول: "من الصعب تحديد إطار زمني لتعافي أليسون، بعد إصابته في أوتار الركبة، لكنه لن ينضم لمنتخب البرازيل، وربما لن يكون جاهزًا في أول مباراة بعد التوقف الدولي".

تابع: "يعود هوجو إيكيتيكي إلى التدريبات اليوم، الأمر نفسه بالنسبة إلى كييزا، لنرى ماذا سيحدث، مشاركتهما غدًا ترتبط بدرجة التعافي".

أشار سلوت: "تحدثت مع إيزاك في البداية، وأكدت له أنه سيواجه صعوبة في الحصول على عدد أكبر من المباريات، الأمر الرئيسي الآن هو أن ينسجم هو وزملائه الجدد معًا".

اختتم تصريحاته: "المباريات الأخيرة ارتكب خلالها الفريق عدة أخطاء، الأمر لا يتعلق بإبراهيما كوناتيه فقط، كما أن سوبوسلاي كان جيدًا في كل المباريات التي لعبها كظهير أيمن، عدا لعبة ركلة الجزاء".