يثير البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التكنات حول مستقبله في قلعة أولد ترافورد.

موسم مانشستر يونايتد الحالي، لا يفرق كثيرًا عن المواسم التي سبقته، حيث إن الفريق تستمر معاناته في الدوري الإنجليزي.

ووسط معاناة مانشستر يونايتد، في ظل الخسارة تلو الأخرى هذا الموسم، تزايدت التقارير حول مستقبل أموريم.

ووفقًا لشبكة ذا أثلتيك البريطانية، فإن جيم راتكليف مالك نادي مانشستر يونايتد يرغب في استمرار أموريم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، أن جيم راتكليف يريد منح أموريم فرصته كاملة في تدريب مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج يونايتد الكارثية شهدت أيضا الخروج المبكر من كأس رابطة الدوري الإنجليزي على يد جريمسبي تاون، المنافس بدوري الدرجة الرابعة، الشهر الماضي.

وبهذا فإن فرصة يونايتد الوحيدة للفوز بالألقاب هذا الموسم تكمن في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث إن الفريق فشل في التأهل إلى أي بطولة أوروبية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط.