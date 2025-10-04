المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ماريسكا: أعتبر أن ليفربول أفضل فريق في إنجلترا.. وموقف بالمر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:47 م 03/10/2025
إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

ماريسكا

تحدث الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي، عن مواجهة ليفربول المرتقبة في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف تشيلسي نظيره ليفربول، في تمام السابعة والنصف من مساء غدًا السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع السابع من بريميرليج.

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية، من حيث النتائج والأداء، في المباريات الأربع أو الخمس الأولى.

وأضاف: "وبعد ذلك ربما لم نحصل على النقاط التي كنا نرغب فيها في بقية المباريات بالتأكيد، لكننا قمنا بالفعل بتحليل الأسباب وراء ذلك.

وتابع: "لم نحصل على نقاط في معظم المباريات لأن الأمور كانت معقدة للغاية بالنسبة لنا بسبب البطاقة الحمراء. ولكن لا شك أن الإصابات التي نعاني منها حاليًا جعلتنا نفتقد ثمانية لاعبين".

وواصل: "لذا فهو مزيج من التركيبة التي لا نشك في أننا سنصل ببطء إلى حيث نحتاج إلى أن نكون."

وشدد: "أعتبر ليفربول هو أفضل فريق في إنجلترا في الوقت الحالي لأنهم أظهروا ذلك وفازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز".

واستطرد: "نحن نعمل على التحسين ونحاول حل المشكلات، بالتأكيد، في النهاية، سوف نكون هناك وقريبين، هناك نقطة ضعف في أي فريق في العالم، وليس ليفربول فقط، ولكن إذا فاز فريق بكل المباريات، فمن المستحيل اللحاق به".

وأكمل: "الآن خسروا مباراة أو مباراتين، وهذا يُظهر ضعفهم، هذا أمرٌ ينطبق على كل فريق في العالم، يمكنك خسارة النقاط أمام أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأشار إلى: "نحن نأخذ بعين الاعتبار جميع لاعبينا ونمنحهم دقائق اللعب في جميع المراكز، يذكرني إستيفاو كثيرًا بكول بالمر عندما كان كول معي في فريق تحت 23 عامًا في مانشستر سيتي.

واستمر: "كان مسار كول مشابهًا لمسار إستيفاو من حيث البدء على الأطراف كجناح ثم التحرك ببطء إلى الداخل.

وأردف: "في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا كنت تريد اللعب في الوسط، يجب أن تكون مستعدًا بدنيًا."

وأتم: "كول بالمر لا يزال يتعافى من إصابته، "ليس لدي أي جديد في الوقت الحالي".

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول بالمر ماريسكا

