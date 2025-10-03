المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر لـ"يلا كورة": صلاح لم يتعمد تجاهل قميص فلسطين

عبد القادر سعيد

كتب - عبد القادر سعيد

02:37 م 03/10/2025
صلاح

محمد صلاح نجم ليفربول

بعد انتشار فيديو لأحد الأشخاص يحمل قميص فلسطين في ممر الإعلام بملعب رامس بارك في إسطنبول، يشير إلى محمد صلاح بعد مباراة جالطة سراي التركي وليفربول الإنجليزي، وسط عدم تفاعل من اللاعب المصري، شنت بعض الجماهير حملة هجوم على أسطورة "الريدز".

لكن مصادر بنادي ليفربول قالت لـ"يلا كورة" إن محمد صلاح لم يشاهد القميص الذي رفعه أحد الأشخاص في ممر الإعلام بتفاصيله الكاملة، ولم يتعمد تجاهله أو الحصول عليه.

وأشارت المصادر إلى أن محمد صلاح كان يشعر بالحزن بعد خسارة فريقه في تركيا، ولم يكن يريد عقد لقاءات إعلامية بعد المباراة، ما دفعه إلى عدم التركيز والتفاعل مع الإعلاميين.

وكان صلاح يتحدث مع أحد الأشخاص أثناء سيره في ممر الإعلام، ويتفاعل معه بإيماءات تعبر عن الاستياء بعد خسارة المباراة، لكن البعض فسر تفاعله مع ذلك الشخص على أنه استياء من رؤية قميص فلسطين "الذي لم يشاهده بدقة".

وانتشرت حملة هجوم واسعة على محمد صلاح بعد انتشار المقطع، واتهمه البعض بأنه يتجاهل النظر إلى قميص فلسطين حتى لا يتورط في دعم البلد الواقع تحت القصف في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، قبل أن توضح المصادر ليلاكورة حقيقة الأمر.

الدوري الإنجليزي ليفربول دوري أبطال أوروبا صلاح

