إيدي هاو: يوان ويسا سيغيب فترة أطول عن نيوكاسل

كشف إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، عن غياب يوان ويسا مهاجم الفريق لوقت أطول بسبب الإصابة.

وتعرض ويسا للإصابة خلال مشاركته مع منتخب الكونغو الديمقراطية أمام السنغال خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وقال إيدي هاو خال المؤتمر الصحفي: "يوان ويسا خضع لفحص طبي جديد على ركبته".

وأضاف: "نعتقد أن الإصابة ستحتاج 8 اسابيع وليس 6، لم يحدث أي انتكاسة أو شئ آخر، لكنها تحتاج وقتًا أطول".

وكان إيدي هاو، قد كشف في وقت سابق، عن غياب ويسا لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.

ولم يشارك ويسا في أي مباراة رفقة نيوكاسل خلال الموسم الجاري، من انضمامه للفريق في الصيف.

وانضم ويسا إلى نيوكاسل في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، قادمًا من برينتفورد مقابل 55 مليون إسترليني.

وتألق يوان ويسا مع برينتفورد في الموسم الماضي، حيث سجل 20 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة، خلال 39 مواجهة بمختلف المسابقات.

وكان ويسا قد انضم لصفوف برينتفورد عام 2021، قادمًا من صفوف فريق لوريان الفرنسي.

ويلعب نيوكاسل أمام نوتنجهام فورست، يوم الأحد المقبل على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الأسبوع السابع من بريميرليج.