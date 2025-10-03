المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوارديولا: دوكو مميز لكن يحتاج لتوظيف موهبته.. وفودين الأفضل لدينا بلا منازع

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:45 م 03/10/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الإصابات وموقف رودري وفيل فودين، قبل مواجهة برينتفورد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يواجه نظيره برينتفورد، في تمام السادسة والنصف بعد غد الأحد، لحساب مواجهات الجولة السابعة من البريميرليج.

تصريحات بيب جوارديولا

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "عدم انضمام فودين لمنتخب إنجلترا؟ بالتأكيد توماس توخيل على دراية بالأمر أكثر مني، لكن إذا استمر فودين على مستواه الجيد، بلا شك سيعود للمنتخب، فودين يقدم الكثير، إنه أفضل لاعب لدينا في المساحات الضيقة في الثلث الأخير من الملعب، بلا منازع".

أضاف: "من المستحيل أن نلعب بـ12 لاعبًا، أعلم أن رودري لا يمكن تعويضه، لكنه غاب بسبب إصابة في ركبته، وخلال نصف ساعة أمام موناكو كان نيكو جونزاليس الأكثر استعادة للكرة".

أوضح مدرب مانشستر سيتي: "لا أستطيع القول إن الهدف جاء لغياب رودري، ربما أشعر بذلك لكن لا أستطيع إثباته، والحقيقة أنه لا يمكنه خوض 90 دقيقة في كل مباراة بشكل متواصل".

تابع: "نيكو جونزاليس تألق أمام بيرنلي ويتطور باستمرار، بينما رودري لا يستطيع الحفاظ على نفس النسق طوال الوقت، ودوري أن أحمي لاعبي الفريق حتى لو تمنيت مشاركتهم دائمًا، هو ما زال صغيرًا ولم يكمل عامًا معنا، لكنه منفتح الذهن وقابل للتدريب بشكل كبير، وهذا ما يجعله قادرًا على التطور خطوة بخطوة".

أشار: "كلنا كنا غاضبين لأننا نريد الفوز دائمًا، ورغم أننا قدمنا أشياء جيدة، كان بالإمكان فعل الأفضل، وأحب أن يكون اللاعبون بهذا الشعور، لكنني أحتفظ بالملاحظات السلبية داخل الفريق فقط".

اختتم تصريحاته: "دوكو مميز في الثلث الهجومي والمراوغات الفردية، يقدم تمريرات حاسمة أكثر من قبل، لكنه ما زال شابًا ويحتاج لتطوير فهمه للهجوم والدفاع وتوظيف موهبته بشكل أكبر".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا برينتفورد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg