تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الإصابات وموقف رودري وفيل فودين، قبل مواجهة برينتفورد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يواجه نظيره برينتفورد، في تمام السادسة والنصف بعد غد الأحد، لحساب مواجهات الجولة السابعة من البريميرليج.

تصريحات بيب جوارديولا

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "عدم انضمام فودين لمنتخب إنجلترا؟ بالتأكيد توماس توخيل على دراية بالأمر أكثر مني، لكن إذا استمر فودين على مستواه الجيد، بلا شك سيعود للمنتخب، فودين يقدم الكثير، إنه أفضل لاعب لدينا في المساحات الضيقة في الثلث الأخير من الملعب، بلا منازع".

أضاف: "من المستحيل أن نلعب بـ12 لاعبًا، أعلم أن رودري لا يمكن تعويضه، لكنه غاب بسبب إصابة في ركبته، وخلال نصف ساعة أمام موناكو كان نيكو جونزاليس الأكثر استعادة للكرة".

أوضح مدرب مانشستر سيتي: "لا أستطيع القول إن الهدف جاء لغياب رودري، ربما أشعر بذلك لكن لا أستطيع إثباته، والحقيقة أنه لا يمكنه خوض 90 دقيقة في كل مباراة بشكل متواصل".

تابع: "نيكو جونزاليس تألق أمام بيرنلي ويتطور باستمرار، بينما رودري لا يستطيع الحفاظ على نفس النسق طوال الوقت، ودوري أن أحمي لاعبي الفريق حتى لو تمنيت مشاركتهم دائمًا، هو ما زال صغيرًا ولم يكمل عامًا معنا، لكنه منفتح الذهن وقابل للتدريب بشكل كبير، وهذا ما يجعله قادرًا على التطور خطوة بخطوة".

أشار: "كلنا كنا غاضبين لأننا نريد الفوز دائمًا، ورغم أننا قدمنا أشياء جيدة، كان بالإمكان فعل الأفضل، وأحب أن يكون اللاعبون بهذا الشعور، لكنني أحتفظ بالملاحظات السلبية داخل الفريق فقط".

اختتم تصريحاته: "دوكو مميز في الثلث الهجومي والمراوغات الفردية، يقدم تمريرات حاسمة أكثر من قبل، لكنه ما زال شابًا ويحتاج لتطوير فهمه للهجوم والدفاع وتوظيف موهبته بشكل أكبر".