تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، عن مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف أرسنال نظيره وست هام، على ملعب الإمارات غدًا السبت في الجولة السابعة من الدوري.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي: "إنها مباراة حاسمة، تعلمنا درسًا في الموسمين الماضيين، فقد خسرنا أمامهم مرتين هنا، علينا تصحيح مسارنا، وغدًا فرصة سانحة لتحقيق ذلك".

وأضاف: "أريد الفوز في مباراتي رقم 300 مع أرسنال، معدل الفوز هو الأعلى، ولكن حتى مع ذلك لم نحقق أعلى معدل، على هذا المستوى، هذا ليس كافيًا، بل هو أصعب بكثير، هذا ما نركز عليه".

وتابع: "أشعر بامتياز كبير، أستمتع بالأشياء التي أقوم بها مع زملائي، كرة القدم تعني الفوز بالمباريات، وهكذا تحافظ على وظيفتك".

وواصل:"إذا نظرتم إلى تشكيل الفريق، ستجدون أنها كانت رائعة، ولكن يجب أن نشكر كل من ساهم في هذا العمل، بعضهم استمر لمدة ستة أشهر، والبعض الآخر لمدة ست سنوات، الجميع كان مميزًا، جميعهم كانوا في غاية الأهمية".

مباراة رقم 200 لساكا: "قطع شوطًا طويلًا في مسيرته، والشخصية التي أصبح عليها، والدور الذي يلعبه في الفريق، إنه لمن دواعي سروري أن أراه كل يوم".

واستطرد: "بالنظر إلى عدد النقاط التي حققناها، ومعدل الفوز الذي ناقشناه، فقد فاز مدربون آخرون بالألقاب. أحيانًا، عليك أن تُهنئ شخصًا آخر كان أفضل منك. لقد كنتَ ممتازًا، لكن شخصًا آخر كان استثنائيًا."

وأتم: "هذا يُظهر مدى صعوبة المباراة. مع المدرب الجديد، نعرفه جيدًا ونعرف كيف يُهيئ فريقه، ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة".