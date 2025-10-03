كشفت صحيفة ديلي، عن أن مستقبل المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب نوتنجهام فورست، قد أصبح على المحك، مع مطالبات الجماهير برحيله عقب سلسلة من النتائج السلبية.

وأكدت الصحيفة أن إدارة نوتنجهام فورست، سوف تتخذ قرارها خلال فترة التوقف الدولي، بشأن ما إذا كان سيتم الإبقاء على أنجي بوستيكوجلو في منصبهـ إذا استمرّ مسلسل غياب الانتصارات عندما يواجه نيوكاسل يوم الأحد.

وتعرض بوستيكوجلو لسقوط جديد، في مسابقة الدوري الأوروبي، بعد الخسارة على أرضه، أمام نظيره ميتيلاند الدنماركي، أمام أعين مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.

وانقلبت الجماهير على المدرب الأسترالي، بعد المباراة السادسة دون فوز له، الذي عُيّن في 9 سبتمبر الماضي.

هتف مشجعو نوتنجهام فورست: "ستُقال في الصباح"، خلال أحداث لقاء الأمس، وغنوا للمدرب السابق نونو إسبيريتو سانتو، الذي أُقيل من فورست الشهر الماضي، وهو الآن يتولى قيادة وست هام يونايتد.

أُقيل بوستيكوجلو من تدريب توتنهام بعد نهاية الموسم الماضي، على الرغم من قيادة النادي إلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، حيث اعتبر مسؤولو السبيرز احتلال النادي المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز أمرًا غير مقبول.