الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

"ستُقال في الصباح".. جماهير نوتنجهام تضغط لإقالة المدرب أنجي بوستيكوجلو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:39 م 03/10/2025
أنجي بوستيكوجلو

أنجي بوستيكوجلو مدرب نوتنجهام فورست

كشفت صحيفة ديلي، عن أن مستقبل المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب نوتنجهام فورست، قد أصبح على المحك، مع مطالبات الجماهير برحيله عقب سلسلة من النتائج السلبية.

وأكدت الصحيفة أن إدارة نوتنجهام فورست، سوف تتخذ قرارها خلال فترة التوقف الدولي، بشأن ما إذا كان سيتم الإبقاء على أنجي بوستيكوجلو في منصبهـ إذا استمرّ مسلسل غياب الانتصارات عندما يواجه نيوكاسل يوم الأحد.

وتعرض بوستيكوجلو لسقوط جديد، في مسابقة الدوري الأوروبي، بعد الخسارة على أرضه، أمام نظيره ميتيلاند الدنماركي، أمام أعين مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.

وانقلبت الجماهير على المدرب الأسترالي، بعد المباراة السادسة دون فوز له، الذي عُيّن في 9 سبتمبر الماضي.

هتف مشجعو نوتنجهام فورست: "ستُقال في الصباح"، خلال أحداث لقاء الأمس، وغنوا للمدرب السابق نونو إسبيريتو سانتو، الذي أُقيل من فورست الشهر الماضي، وهو الآن يتولى قيادة وست هام يونايتد.

أُقيل بوستيكوجلو من تدريب توتنهام بعد نهاية الموسم الماضي، على الرغم من قيادة النادي إلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، حيث اعتبر مسؤولو السبيرز احتلال النادي المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز أمرًا غير مقبول.

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست أنجي بوستيكوجلو

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
سموحة

سموحة

0 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

47

نهاية الشوط الأول.. بالتعادل بين الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
