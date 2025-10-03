المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

"الثالث من مانشستر".. نابولي يدرس ضم كوبي ماينو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:30 م 03/10/2025
كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد

كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي يسعى لضم لاعب ثالث من صفوف مانشستر يونايتد، بعد تعاقده خلال الموسم الماضيين، مع سكوت ماكتوميناي وراسموس هويلوند، من صفوف الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن نابولي يتطلع لاستئناف المفاوضات لضم اللاعب الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأضافت أن نابولي مهتم بالحصول على خدمات ماينو، بعدما لعب الأخير 200 دقيقة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، وشارك في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز كبديل.

وأكدت صحيفة توتو ميركاتو ويب، أن نابولي يراقب اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، الذي كان هدفًا للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أن ماينو كان على استعداد للانضمام إلى نابولي على سبيل الإعارة قبل بضعة أشهر، لكن الشياطين الحمر منعوه من الخروج.

وسيطلب اللاعب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، في يناير المقبل، حال عدم حصوله على مزيد من الوقت في المباريات المقبلة، مما سيدفع نابولي للتفاوض من أجل ضمه، حال إصرار اللاعب على الخروج من ناديه.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي نابولي كوبي ماينو

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

