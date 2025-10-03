كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي يسعى لضم لاعب ثالث من صفوف مانشستر يونايتد، بعد تعاقده خلال الموسم الماضيين، مع سكوت ماكتوميناي وراسموس هويلوند، من صفوف الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن نابولي يتطلع لاستئناف المفاوضات لضم اللاعب الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأضافت أن نابولي مهتم بالحصول على خدمات ماينو، بعدما لعب الأخير 200 دقيقة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، وشارك في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز كبديل.

وأكدت صحيفة توتو ميركاتو ويب، أن نابولي يراقب اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، الذي كان هدفًا للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أن ماينو كان على استعداد للانضمام إلى نابولي على سبيل الإعارة قبل بضعة أشهر، لكن الشياطين الحمر منعوه من الخروج.

وسيطلب اللاعب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، في يناير المقبل، حال عدم حصوله على مزيد من الوقت في المباريات المقبلة، مما سيدفع نابولي للتفاوض من أجل ضمه، حال إصرار اللاعب على الخروج من ناديه.