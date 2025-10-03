سوبوسلاي يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

حصل دومينيك سوبوسلاي على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس داخل نادي ليفربول الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مرتقبة ضد تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" في السابعة والنصف مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وحصد سوبوسلاي الجائزة الأولى لموسم 2025-2026 بعد سلسلة من المساهمات الممتازة لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ اللاعب المجري جميع المباريات الأربع لفريق أرن سلوت في أغسطس، وساعد في الفوز 4-2 على بورنموث.

وبعد ذلك، شارك في مركز الظهير الأيمن خلال مباراتي نيوكاسل يونايتد وأرسنال، وكان له دورا محوريا في تحقيق الانتصارات في كليهما، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراتين.

وفي استطلاع رأي مشجعي ليفربول لاختيار أفضل لاعب في الشهر، حصل سوبوسلاي على ثلثي الأصوات، متقدما على هوجو إيكيتيكي الذي جاء في المركز الثاني.