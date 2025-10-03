المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

سوبوسلاي يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:37 م 03/10/2025
سوبوسلاي

سوبوسلاي لاعب ليفربول

حصل دومينيك سوبوسلاي على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس داخل نادي ليفربول الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مرتقبة ضد تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" في السابعة والنصف مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وحصد سوبوسلاي الجائزة الأولى لموسم 2025-2026 بعد سلسلة من المساهمات الممتازة لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ اللاعب المجري جميع المباريات الأربع لفريق أرن سلوت في أغسطس، وساعد في الفوز 4-2 على بورنموث.

وبعد ذلك، شارك في مركز الظهير الأيمن خلال مباراتي نيوكاسل يونايتد وأرسنال، وكان له دورا محوريا في تحقيق الانتصارات في كليهما، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراتين.

وفي استطلاع رأي مشجعي ليفربول لاختيار أفضل لاعب في الشهر، حصل سوبوسلاي على ثلثي الأصوات، متقدما على هوجو إيكيتيكي الذي جاء في المركز الثاني.

 

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي دومينيك سوبوسلاي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

