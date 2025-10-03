المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أخبار سارة في أنفيلد.. ليفربول يستعيد سلاحه الهجومي قبل مواجهة تشيلسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:57 م 03/10/2025
هوجو إيكيتيكي

الفرنسي هوجو إيكيتيكي

تلقى ليفربول دفعة معنوية قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام تشيلسي، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تأكدت جاهزية المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي للمشاركة رغم المخاوف التي أثيرت عقب إصابته في لقاء جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا.

إيكيتيكي جاهز بعد القلق من إصابة مفاجئة

وكان إيكيتيكي قد غادر مباراة ليفربول ضد جالطة سراي بعد أن "شعر بشيء ما"، الأمر الذي أثار قلق المدرب الهولندي آرن سلوت، لكن الفحوصات الأخيرة جاءت مطمئنة، ليصبح اللاعب متاحًا للرحلة إلى لندن.

وكشفت صحيفة ديلي ميل أن المهاجم الفرنسي لم يعانِ من إصابة خطيرة وكان واثقًا من عودته السريعة، وهو ما يمنح الريدز دفعة معنوية في ظل نتائجه المتراجعة مؤخرًا بعد خسارتين متتاليتين أمام كريستال بالاس وجالطة سراي.

هل تعمد محمد صلاح تجاهل قميص فلسطين؟

ضربة قوية بإصابة أليسون

على الجانب الآخر، تأكد غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد إصابته في أوتار الركبة خلال مواجهة جالطة سراي.

وبذلك، من المتوقع أن يعود حارس المرمى الأساسي بعد فترة التوقف الدولي على أقرب تقدير.

وسيفتقد ليفربول جهود حارسه المخضرم البالغ من العمر 33 عامًا، الذي عانى في السنوات الأخيرة من عدة إصابات متكررة.

مامارداشفيلي يستعد للظهور الأول في البريميرليج

ومع إصابة أليسون، يستعد الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، المنضم من فالنسيا الصيف الماضي مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، لخوض أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول، في اختبار صعب أمام تشيلسي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه ليفربول لتفادي خسارته الثالثة على التوالي، واستعادة توازنه للحفاظ على موقعه في سباق المنافسة على قمة البريميرليج.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي دوري أبطال أوروبا أليسون بيكر هوجو إيكيتيكي آرن سلوت

