"لا ضمانات".. هل يبرم ليفربول صفقة دفاعية في يناير؟

ارتبط نادي ليفربول بالدخول في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز خطه الدفاعي، في ظل النقص العددي بعد إصابة المدافع الإيطالي جيوفاني ليوني بقطع في الرباط الصليبي.

وكان ليفربول قد حاول التعاقد مع مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، ولكن الصفقة لم تكتمل في النهاية.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول قد لا يُجري مفاوضات جديدة لضم جويهي في يناير المقبل، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2026، مما يعني إمكانية رحيله مجانًا لأي نادٍ، نظرًا لأن المدافع الإنجليزي قد استقر على الرحيل دون تجديد عقده مع "النسور".

وقال الصحفي بن جاكوبس، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "إدارة ليفربول تناقش ضم مدافع في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، لكن لا توجد ضمانات بشأن تدعيم هذا المركز".

ويمتلك ليفربول حاليًا ثلاثة مدافعين في قائمته وهم: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، وجو جوميز.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي مساء غدٍ السبت في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى الفريق إلى استعادة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1، ثم الخسارة من جالاتا سراي التركي بنتيجة 1-0 في دوري أبطال أوروبا.