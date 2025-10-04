المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري المصري
سموحة

سموحة

2 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
23:00
باراجواي - شباب

باراجواي - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لا ضمانات".. هل يبرم ليفربول صفقة دفاعية في يناير؟

محمد همام

كتب - محمد همام

08:39 م 03/10/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

ارتبط نادي ليفربول بالدخول في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز خطه الدفاعي، في ظل النقص العددي بعد إصابة المدافع الإيطالي جيوفاني ليوني بقطع في الرباط الصليبي.

وكان ليفربول قد حاول التعاقد مع مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، ولكن الصفقة لم تكتمل في النهاية.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول قد لا يُجري مفاوضات جديدة لضم جويهي في يناير المقبل، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2026، مما يعني إمكانية رحيله مجانًا لأي نادٍ، نظرًا لأن المدافع الإنجليزي قد استقر على الرحيل دون تجديد عقده مع "النسور".

وقال الصحفي بن جاكوبس، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "إدارة ليفربول تناقش ضم مدافع في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، لكن لا توجد ضمانات بشأن تدعيم هذا المركز".

ويمتلك ليفربول حاليًا ثلاثة مدافعين في قائمته وهم: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، وجو جوميز.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي مساء غدٍ السبت في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى الفريق إلى استعادة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1، ثم الخسارة من جالاتا سراي التركي بنتيجة 1-0 في دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي كريستال بالاس سلوت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg