كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري المصري
سموحة

سموحة

2 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
23:00
باراجواي - شباب

باراجواي - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

أموريم: أسلوب اللعب ليس سبب تراجع نتائج مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

08:44 م 03/10/2025
أموريم

روبن أموريم

يرى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن أسلوب لعبه ليس سبب النتائج السيئة التي عانى منها الفريق في الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور أول 6 جولات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر 3.

ويستعد يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15، لمواجهة ضيفه سندرلاند غدا السبت، وذلك بعدما تعرض للهزيمة 1-3 أمام برينتفورد في الجولة الماضية.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال أموريم إن "التفاصيل الصغيرة هي التي تكلف الفريق، أكثر من أسلوب اللعب".

وأضاف المدرب البرتغالي: "لا يمكنك الهرب من النتائج، يجب علينا النظر للمباريات التي خسرناها، هل خسرنا أمام أرسنال بسبب أسلوب اللعب؟".

وأوضح: "حينما ترى مباراة مانشستر سيتي، هل يأتي إلى ذهنك أسلوب اللعب؟ لا أعتقد أنك يمكنك التفكير بذلك في تلك اللحظة".

وواصل: "في مباراة برينتفورد الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف في شباكنا وصنعنا للفرص، هذا لا علاقة له بأسلوب اللعب، هذا رأيي، لا أقول إن الفريق سيلعب بشكل أفضل من خلال طريقة أخرى أم لا، ليس هذا ما أقصده".

وأتم:"لسنا نفس الفريق في بعض التفاصيل خلال المباريات التي خسرناها، نحن بحاجة لفعل الشيء نفسه بالطريقة نفسها كل يوم ونحن لا نفعل ذلك وهذا هو رأيي".

وحصل مانشستر يونايتد على 34 نقطة فقط من 33 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي تحت قيادة أموريم، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة إيريك تين هاج في منتصف الموسم الماضي، لسوء النتائج أيضا.

وقد تتسبب الخسارة أمام سندرلاند، صاحب المركز الخامس، قبل الدخول لفترة التوقف الدولي، في تأزم موقف أموريم، الذي باتت الشكوك تحيط بمستقبله.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم

التعليقات

