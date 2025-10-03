سافينيو يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2031

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، عن تجديد عقد جناحه البرازيلي سافينيو بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2031، ليواصل مشواره مع بطل الدوري الممتاز لسنوات قادمة.

مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد سافينيو

وانضم سافينيو إلى مانشستر سيتي في صيف 2024 قادمًا من تروا الفرنسي، ونجح سريعًا في إثبات قدراته بفضل مهاراته الفنية العالية وسرعته الكبيرة وقدرته المميزة على المراوغة، ليصبح أحد العناصر المهمة في تشكيلة بيب جوارديولا.

وخاض الدولي البرازيلي 48 مباراة في موسمه الأول بقميص السيتيزنز بجميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة، كما ساهم في تتويج الفريق بدرع الاتحاد الإنجليزي لعام 2024.

تصريحات سافينيو بعد التجديد

أعرب سافينيو عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده، قائلًا: "أنا فخور للغاية بتمديد بقائي مع مانشستر سيتي، شعور رائع أن يضع بيب والنادي هذه الثقة بي، وهذا يعني الكثير لي ولعائلتي".

وأضاف: "ما زلت شابًا ومتعطشًا للتعلم، وأعلم أن العمل مع بيب وجهازه الفني سيساعدني على التطور أكثر، منذ وصولي إلى مانشستر شعرت بالترحيب من الجميع، سواء داخل النادي أو من جماهيرنا الرائعة".

واختتم النجم البرازيلي تصريحاته بالتأكيد على التزامه بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من البطولات، مشددًا على أنه سيبذل قصارى جهده لمواصلة النجاحات.