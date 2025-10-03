صراع بين ليفربول ومانشستر يونايتد على مدافع بايرن

دخل ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد في صراع على ضم المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب فريق بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد صاحب الـ26 عامًا مع النادي البافاري في صيف 2026، إلا أنه لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق لتجديد عقده.

وقال الصحفي كريستيان فالك، المتخصص في سوق الانتقالات، إن ليفربول يواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد على ضم أوباميكانو.

وأضاف فالك أن الدولي الفرنسي دخل أيضًا ضمن اهتمامات ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في صفقة محتملة قد تتم بنظام الانتقال الحر.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن أوباميكانو لا يمانع تجديد عقده مع بايرن ميونيخ، لكنه يشترط الحصول على مقابل مالي يتناسب مع قيمته.

في المقابل، لدى إدارة بايرن ميونيخ رغبة في تمديد عقد اللاعب، إلا أن بطل ألمانيا غير مستعد لدفع مبلغ مبالغ فيه، وهو ما تسبب في تعثّر المفاوضات.

وكان أوباميكانو قد انضم إلى بايرن ميونيخ في صيف 2021 قادمًا من لايبزيج، في صفقة قُدّرت بنحو 42 مليون يورو.