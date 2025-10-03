المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد تكهنات خلافة أموريم.. إيدي هاو يؤكد التزامه بالبقاء مع نيوكاسل

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:49 م 03/10/2025
إيدي هاو

إيدي هاو

أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، التزامه الكامل بالاستمرار مع النادي، وسط ما تردد حول خلافه روبن أموريم في مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد واصل تعثره وسقط أمام برينتفورد يوم السبت الماضي بنتيجة 1-3 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، توقف رصيده عند 7 نقاط يحتل بها المركز الـ14.

وتداولت تقارير إعلامية أسماء عدة مرشحين محتملين لخلافة أموريم في تدريب يونايتد، مؤكدة أن قرار الإقالة ليس بعيدا.

وتردد اسم هاو كمرشح محتمل لتدريب يونايتد، في إطار الجدل المثار حول مستقبل أموريم في "أولد ترافورد".

وقال هاو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي: "التزامي هنا هو أنني كليا مع النادي، أنا هنا بنسبة 100%، ولطالما كنت كذلك، عائلتي لا تزال هنا، ونكافح كل يوم من أجل أن ننجح فيما نقوم به".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد: "هذا الموسم الذي ينتظرنا قد يكون رائعا، وهذا ما أريد التركيز عليه حقا، وهو محاولة النجاح في المباريات القادمة".

وتم تعيين هاو خلفا لستيف بروس في نوفمبر 2021، بعد أسابيع من انتقال ملكية النادي إلى ملاكه الحاليين.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد نيوكاسل

