المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"قلة احترام".. أنتوني ينتقد المعاملة التي تلقاها في مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:12 ص 04/10/2025
أنتوني

أنتوني

قال أنتوني، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، إنه تم التعامل معه بـ"قلة احترام" و"وقاحة" بعد استبعاده من حسابات المدرب روبين أموريم.

اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما كان ضمن "كتيبة المستبعدين" في مانشستر يونايتد، وهي مجموعة من اللاعبين الذين اعتبرهم النادي فائضين عن الحاجة وعرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية.

في النهاية، انضم أنتوني لفريق ريال بيتيس الإسباني، الذي لعب له معارا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وقال أنتوني لشبكة "إي إس بي إن" البرازيلية إنه يتحمل مسؤولية عدم سير انتقاله إلى مانشستر يونايتد كما كان يأمل، لكنه أعرب عن استيائه من الطريقة التي عامله بها بعض الأشخاص في "أولد ترافورد".

وأضاف: "لست من النوع الذي يثير الجدل أو يذكر أسماء، في الواقع لن أذكر اسم أي شخص هنا".

وأوضح: "ولكن أعتقد أنه كان هناك نوعًا من قلة الاحترام، بل وحتى شيء من الوقاحة أيضا، حيث لا أحد يوجه لك حتى تحية صباح الخير أو مساء الخير".

وواصل: "ولا حتى ذلك، لكن على أي حال، هذا أصبح من الماضي، ولن أعطي أهمية كبيرة لتلك الأمور، أنا الآن هنا في ريال بيتيس، أعيش هذه المرحلة، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وبسؤاله عن الوقت الذي قضاه في مانشستر يونايتد، قال أنتوني: "أنا رجل أتقبل مسؤولياتي".

واستمر: "أعتقد أن الأمور التي حدثت خارج الملعب أثرت كثيرا على أدائي، أنا أعرف إمكانياتي ومهاراتي، لم ألعب في كأس العالم عبثا، ولم أعد إلى المنتخب الوطني بدون سبب".

وأتم: "أتحمل أيضا مسؤولية عدم نجاح الأمور، وعدم تقديم الأداء الذي أردته. لكني دائما أحاول أن أرى الجانب الإيجابي من الأمور، فمروري بكل هذه التجربة، هذه الفترة في مانشستر يونايتد، كانت ضرورية لكي أتعرف على نفسي".

وانضم أنتوني لمانشستر يونايتد قادما من أياكس في 2022 ولكنه فشل في تقديم المستوى المتوقع منه، ومع ذلك، يبدو أنه استعاد بريقه في ريال بيتيس.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أنتوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg