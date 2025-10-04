صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

سبب معاناة صلاح

يوضح رحيل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد سبب تراجع أداء محمد صلاح مع ليفربول.

ويعاني صلاح من تراجع الأداء منذ بداية الموسم الحالي، وظهر ذلك واضحا في الخسارتين الماضيتين ضد كريستال بالاس وجالاتا سراي.

ولم يسجل صلاح أي هدف من اللعب المفتوح في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، وتراجعت أرقامه في كل الجوانب، سواء في المشاركة في الأهداف الفعلية والمتوقعة، وكذلك في عدد اللمسات، اللمسات داخل منطقة الخصم، والتسديدات.

وقدم أرنولد وصلاح أداءً مميزًا معًا، وكان الثنائي بلا شك أكبر ميزة لليفربول، وليس فقط بسبب كمية التمريرات التي يستقبلها صلاح من أرنولد، بل نوعية وطريقة التفاهم بينهما.

عودة ديالو وكاسيميرو

تلقى مانشستر يونايتد دفعة معنوية بعودة الثنائي كاسيميرو وأمادو ديالو في مواجهة سندرلاند، اليوم السبت.

وغاب يونايتد مباراة برينتفورد الماضية بدون كاسيميرو بسبب الإيقاف.

بينما غاب ديالو بعد حصوله على إجازة في أعقاب وفاة أحد أفراد أسرته.

ديلي ميل

300 مباراة لأرتيتا مع أرسنال

يخوض الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال مباراته الـ300 مع الجانرز عندما يلتقي مع وست هام يونايتد.

ويستضيف أرسنال نظيره وست هام يونايتد في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا: "أشعر بامتياز كبير بعد وصولي للمباراة الـ300، أستمتع حقًا بما أفعله، نعلم أن وظيفتنا تتمحور حول الفوز بالعديد من مباريات كرة القدم، لذلك ليس أمامنا سوى العمل".

الصحافة الإسبانية

موقع برشلونة الرسمي

الإصابة تصدم لامين يامال مجددًا

كشف نادي برشلونة، عن تكرار إصابة لاعبه لامين يامال، بعد شكواه من انزعاج في منطقة العانة، بعد مواجهة باريس سان جيرمان.

وقال برشلونة إن لاعبه تأكد غيابه عن مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، وسيحتاج لفترة تعافي قد تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة.

ماركا

سر فشل انتقال جريمالدو لمدريد

كشف أليخاندرو جريمالدو ظهير باير ليفركوزن، عن تفاصيل فشل انتقاله لصفوف ريال مدريد، في الصيف الماضي.

وقال جريمالدو إنه كان مرشحًا للانتقال لصفوف ريال مدريد، بعد تولي مدربه السابق تشابي ألونسو منصب المدير الفني الجديد للميرنجي، لكن النادي الإسباني حسم صفقة ألفارو كاريراس من بنفيكا، مما أنهى حظوظه في الصفقة.

راديو كتالونيا

مستقبل ليفاندوفسكي

لم يحسم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي موقفه حتى الآن، من الاستمرار بصفوف برشلونة، أو مغادرة كتيبة البلوجرانا.

ولم يتحدث النادي مع لاعبه البولندي، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن من المقرر عقد جلسة في يناير لمناقشة الوضع، خاصة بعد ابتعاده عن المشاركة بصفة أساسية منذ بداية الموسم.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

موعد عودة ديمبيلي

يواصل عثمان ديمبيلي رحلة تعافيه من إصابة أوتار الركبة التي تعرض لها في 5 سبتمبر خلال مواجهة فرنسا وأوكرانيا، حيث قضى الفترة الماضية في مركز "سبيتار" بقطر لاستكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف متخصصين، إلى جانب متابعة دقيقة من الطاقم الطبي لفريقه.

وحدد ديمبيلي موعد 17 أكتوبر المقبل للعودة المحتملة أمام ستراسبورج، في حين يتوقع أن يلتحق بتدريبات باريس سان جيرمان مجددًا يوم الاثنين القادم، ما يفتح الباب أمام مشاركته تحت قيادة لويس إنريكي قريبًا.

فوت ميركاتو

ثنائي مارسيليا في قائمة الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، عن قائمة الفريق لخوض وديتي أكتوبر أمام فنزويلا يوم 11 وبورتوريكو يوم 14 بالولايات المتحدة، في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم المقبلة بعد تسعة أشهر، رغم أن المنتخب تأهل بالفعل للبطولة.

القائمة جاءت مشابهة لتجمع الشهر الماضي، حيث شهدت عودة ليونيل ميسي، إلى جانب تواجد ليوناردو باليردي وجيرونيمو رولي من مارسيليا، بالإضافة إلى نيكولاس تاجليافيكو لاعب ليون وزميله السابق تياجو ألمادا.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

لماذا غاب كييزا؟

لم يتم استدعاء جناح ليفربول، فيديريكو كييزا، إلى قائمة المنتخب الإيطالي لمباراتي تصفيات كأس العالم أمام إستونيا والكيان الصهيوني، رغم توقعات سابقة بعودته إلى التشكيلة.

استبعاد كييزا يعود بشكل رئيسي إلى مشاكل لياقة بدنية بسيطة، وفقًا لآخر التحديثات من ليفربول، حيث من المقرر أن يوضح مدرب المنتخب الإيطالي جينارو جاتوزو قراراته بشكل رسمي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

كورييري ديلو سبورت

رسالة توتي المسربة

أثار فرانشيسكو توتي، أسطورة وقائد روما السابق، الجدل بتعليقه على واقعة إهدار فريق العاصمة لثلاث ركلات جزاء متتالية خلال خسارته أمام ليل الفرنسي بهدف دون رد في الدوري الأوروبي.

أرسل توتي رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" لمجموعة من أصدقائه، قال فيها: "إنها مزحة، لا يمكن أن يكون هذا حقيقيًا، لم يحدث هذا في تاريخ كرة القدم، ثلاث ركلات جزاء متتالية، فقط روما قادر على مثل هذه الأمور".

الصحافة الألمانية

بيلد

تجديد عقد بالاسيوس

أعلن نادي باير ليفركوزن عن تمديد عقد إيزيكويل بالاسيوس حتى يونيو 2030.

ويغيب لاعب خط الوسط حاليا بسبب الإصابة، وكان عقده السابق يمتد حتى عام 2028.

سكاي

كان يرفض القلق بشأن فيرتز

أكد أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني السابق، أنه لا يرى أي سبب يدعو للقلق بشأن البداية الصعبة لفلوريان فيرتز مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال كان في هذا الصدد: "إذا بدأنا بالفعل بالاستهانة بلاعب رائع، فإن هناك شيئًا ما يسير بشكل خاطئ، من الطبيعي أن يحتاج فيرتز لوقت للتأقلم".