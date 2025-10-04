تتجه الأنظار اليوم السبت، إلى ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث المباراة التي تجمع بين تشيلسي وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره ليفربول، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، في قمة من الطراز الرفيع في المسابقة، إذ تجتمع آمال الفريقين في خطف نقاط المباراة.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول والقناة الناقلة

تنطلق مباراة تشيلسي أمام ليفربول، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء مثيرة من المترقب ظهورها بملعب ستامفورد بريدج.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في مصري، مواجهة تشيلسي أمام ليفربول، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب تشيلسي وليفربول في الدوري

يتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة، برصيد 15 نقطة إذ نجح "الريدز" في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات وخسر مواجهة.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط إذ اكتفى "البلوز" بتحقيق الفوز في مواجهتين وتعادل وخسر في مثلهما، بعد مرور 6 جولات من المسابقة.