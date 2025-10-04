المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد والقناة الناقلة لمباراة تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:22 ص 04/10/2025
ليفربول

صورة أرشيفية

تتجه الأنظار اليوم السبت، إلى ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث المباراة التي تجمع بين تشيلسي وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره ليفربول، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، في قمة من الطراز الرفيع في المسابقة، إذ تجتمع آمال الفريقين في خطف نقاط المباراة.

طالع جدول مباريات اليوم

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول والقناة الناقلة

تنطلق مباراة تشيلسي أمام ليفربول، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء مثيرة من المترقب ظهورها بملعب ستامفورد بريدج.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في مصري، مواجهة تشيلسي أمام ليفربول، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب تشيلسي وليفربول في الدوري

يتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة، برصيد 15 نقطة إذ نجح "الريدز" في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات وخسر مواجهة.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط إذ اكتفى "البلوز" بتحقيق الفوز في مواجهتين وتعادل وخسر في مثلهما، بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg