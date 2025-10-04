المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

إيكيتيكي: اللعب مع صلاح ممتع.. وآمل أن نسجل الكثير من الأهداف

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:18 م 04/10/2025
صلاح وإيكيتيكي

إيكيتيكي وصلاح

أثنى النجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على النجم المصري محمد صلاح زميله في الفريق، مشيراً إلى أن اللعب معه ممتع.

وانضم إيكيتيكي إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

تصريحات إيكيتيكي

وقال إيكيتيكي في تصريحات عبر شبكة "بي بي سي": "اللعب مع صلاح ممتاز جدًا، صلاح لاعب رائع وصريح جدًا معي ومُمتع جدًا في الحديث، اللعب معه ممتع وكنت أشاهده على التلفاز وهو يُسجل الأهداف، لكنه رياضي رائع".

وأضاف: "يمكنك ببساطة تطوير نفسك والتعلم منه، من الجيد مُشاركة الملعب معه، وآمل أن نُسجل الكثير من الأهداف ونُحقق الانتصارات للفريق معًا".

وأتم المهاجم الفرنسي تصريحاته: "صلاح رائع جدًا، أكثر روعة مما شاهدته على التلفاز، لأنه أحيانًا أرى وجهًا جامدًا وما شابه لذا ظننته باردًا وشخصًا قليل الكلام، إنه منفتح جدًا مثل جميع اللاعبين هنا، إنهم منفتحون جدًا ويريدون مني أن أتأقلم مع الفريق".

وخاض إيكيتيكي مع ليفربول إجمالي 9 مباريات منذ انضمامه إلى الفريق في جميع المسابقات، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح إيكيتيكي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

