أثنى النجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على النجم المصري محمد صلاح زميله في الفريق، مشيراً إلى أن اللعب معه ممتع.

وانضم إيكيتيكي إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

تصريحات إيكيتيكي

وقال إيكيتيكي في تصريحات عبر شبكة "بي بي سي": "اللعب مع صلاح ممتاز جدًا، صلاح لاعب رائع وصريح جدًا معي ومُمتع جدًا في الحديث، اللعب معه ممتع وكنت أشاهده على التلفاز وهو يُسجل الأهداف، لكنه رياضي رائع".

وأضاف: "يمكنك ببساطة تطوير نفسك والتعلم منه، من الجيد مُشاركة الملعب معه، وآمل أن نُسجل الكثير من الأهداف ونُحقق الانتصارات للفريق معًا".

وأتم المهاجم الفرنسي تصريحاته: "صلاح رائع جدًا، أكثر روعة مما شاهدته على التلفاز، لأنه أحيانًا أرى وجهًا جامدًا وما شابه لذا ظننته باردًا وشخصًا قليل الكلام، إنه منفتح جدًا مثل جميع اللاعبين هنا، إنهم منفتحون جدًا ويريدون مني أن أتأقلم مع الفريق".

وخاض إيكيتيكي مع ليفربول إجمالي 9 مباريات منذ انضمامه إلى الفريق في جميع المسابقات، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.