المحطة رقم 300.. أرتيتا يواصل مشروعه مع آرسنال

يستعد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، لخوض مباراته أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، والتي ستكون رقم 300 له مع "الجانرز" في مختلف المسابقات، المحلية والقارية.

ويضرب نادي آرسنال موعدًا مع وست هام يونايتد، ضمن منافسات الأسبوع السابع، من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب الإمارات، معقل "الجانرز".

ميكيل أرتيتا المدرب الذي خرج من عباءة بيب جوارديولا، لينطلق في مهمة جديدة مع آرسنال، وصل إلى 300 مباراة سريعًا تنوعت ما بين لحظات سعادة لحظة التتويج، وأخرى حزينة بخسارة المنافسة في اللحظات الأخيرة.

أرتيتا يصل إلى 300 مباراة

قاد ميكيل أرتيتا، فريق آرسنال خلال 299 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، ونجح في تحقيق الفوز خلال 176 مواجهة بنسبة وصلت إلى 59%.

وتعادل فريق آرسنال تحت قيادة أرتيتا خلال 56 مباراة، بنسبة 19% من إجمالي المباريات التي قاد بها الفريق، بينما سقط في فخ الهزيمة خلال 67 مناسبة بنسبة 22%.

رغم انخفاض نسبة الفوز بالنظر إلى حجم المباريات، التي قاد بها أرتيتا فريق آرسنال، فإن الإسباني قد قاد "الجانرز" للتتويج بـ3 ألقاب خلال الفترة التي تواجد بها على رأس المهمة الفنية.

بطولات آرسنال تحت قيادة أرتيتا

- كأس الاتحاد الإنجليزي 2019/2020

- كأس السوبر الإنجليزي 2020/2021

- كأس السوبر الإنجليزي 2023/2024