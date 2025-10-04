المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

المحطة رقم 300.. أرتيتا يواصل مشروعه مع آرسنال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:44 م 04/10/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا

يستعد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، لخوض مباراته أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، والتي ستكون رقم 300 له مع "الجانرز" في مختلف المسابقات، المحلية والقارية.

ويضرب نادي آرسنال موعدًا مع وست هام يونايتد، ضمن منافسات الأسبوع السابع، من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب الإمارات، معقل "الجانرز".

ميكيل أرتيتا المدرب الذي خرج من عباءة بيب جوارديولا، لينطلق في مهمة جديدة مع آرسنال، وصل إلى 300 مباراة سريعًا تنوعت ما بين لحظات سعادة لحظة التتويج، وأخرى حزينة بخسارة المنافسة في اللحظات الأخيرة.

أرتيتا يصل إلى 300 مباراة

قاد ميكيل أرتيتا، فريق آرسنال خلال 299 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، ونجح في تحقيق الفوز خلال 176 مواجهة بنسبة وصلت إلى 59%.

وتعادل فريق آرسنال تحت قيادة أرتيتا خلال 56 مباراة، بنسبة 19% من إجمالي المباريات التي قاد بها الفريق، بينما سقط في فخ الهزيمة خلال 67 مناسبة بنسبة 22%.

رغم انخفاض نسبة الفوز بالنظر إلى حجم المباريات، التي قاد بها أرتيتا فريق آرسنال، فإن الإسباني قد قاد "الجانرز" للتتويج بـ3 ألقاب خلال الفترة التي تواجد بها على رأس المهمة الفنية.

بطولات آرسنال تحت قيادة أرتيتا

- كأس الاتحاد الإنجليزي 2019/2020

- كأس السوبر الإنجليزي 2020/2021

- كأس السوبر الإنجليزي 2023/2024

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي آرسنال ميكيل أرتيتا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

