المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توغل وسدد.. محمد قدوس يسجل أول أهدافه مع توتنهام (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:06 م 04/10/2025
محمد قدوس

هدف محمد قدوس أمام ليدز يونايتد

استعاد توتنهام هوتسبرز تقدمه في النتيجة ضد نظيره فريق ليدز يونايتد، في مباراة تقام الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليدز ضد توتنهام، انطلقت في تمام الساعة 2:30 مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة السابعة من البريميرليج.

هدف محمد قدوس

وتمكن الغاني محمد قدوس من تسجيل أول أهدافه مع توتنهام خلال الموسم الحالي، والذي جاء في الدقيقة 57، بعد توغل من الناحية اليمنى.

وبعدما اقترب محمد قدوس من منطقة الجزاء، سدد كرة ارتطمت في مدافع ليدز وسكنت الشباك لتعلن تقدم توتنهام من جديد، حيث أصبحت النتيجة 2-1.

ويعد هذا أول أهداف محمد قدوس مع توتنهام هذا الموسم، لكنها المساهمة التهديفية الخامسة، بعدما قدم 4 تمريرات حاسمة.

توتنهام كان تقدم عن طريق ماتيس تيل (د 23)، ثم تعادل ليدز يونايتد بتوقيع نوا أوكافور (د 34).

الجماهير ألقت كرة أخرى.. قانون اللعبة يحسم صحة هدف ليدز ضد توتنهام (فيديو)

وحال انتهاء المباراة بفوز توتنهام، سيصل إلى النقطة 14 ويصبح في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام ليدز يونايتد محمد قدوس مباراة ليدز وتوتنهام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الزمالك

الزمالك

- -
غزل المحلة

غزل المحلة

6

وقرر الجهاز الفني للزمالك تواجد سيف جعفر على مقاعد البدلاء، بدلًا من الكيني بارون أوشينج الذي تم استبعاده من قائمة الفريق لخوض اللقاء.

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg