استعاد توتنهام هوتسبرز تقدمه في النتيجة ضد نظيره فريق ليدز يونايتد، في مباراة تقام الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليدز ضد توتنهام، انطلقت في تمام الساعة 2:30 مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة السابعة من البريميرليج.

هدف محمد قدوس

وتمكن الغاني محمد قدوس من تسجيل أول أهدافه مع توتنهام خلال الموسم الحالي، والذي جاء في الدقيقة 57، بعد توغل من الناحية اليمنى.

وبعدما اقترب محمد قدوس من منطقة الجزاء، سدد كرة ارتطمت في مدافع ليدز وسكنت الشباك لتعلن تقدم توتنهام من جديد، حيث أصبحت النتيجة 2-1.

ويعد هذا أول أهداف محمد قدوس مع توتنهام هذا الموسم، لكنها المساهمة التهديفية الخامسة، بعدما قدم 4 تمريرات حاسمة.

توتنهام كان تقدم عن طريق ماتيس تيل (د 23)، ثم تعادل ليدز يونايتد بتوقيع نوا أوكافور (د 34).

وحال انتهاء المباراة بفوز توتنهام، سيصل إلى النقطة 14 ويصبح في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة.