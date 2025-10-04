المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

0 0
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

أمام وست هام.. ساكا يخوض مباراته الـ200 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:09 م 04/10/2025
ساكا

ساكا

تواجد النجم الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، في التشكيل الأساسي للجانرز أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف أرسنال نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساكا يخوض مباراته الـ200 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

شارك الجناح في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في رأس السنة الجديدة 2019، وحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بعد أقل من ست سنوات، حيث سيخوض مباراته الـ200 أمام وست هام.

لا يزال عمر ساكا 24 عامًا، وهو سادس أصغر لاعب في تاريخ أرسنال يحقق هذا الرقم، وثاني لاعب في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف سيسك فابريجاس فقط.

شارك ساكا في 200 مباراة، منها 181 مباراة أساسية و19 مباراة بديلاً، محققًا 114 فوزًا و41 تعادلًا و44 خسارة.

وهو اللاعب الثامن عشر في أرسنال الذي يحقق هذا الإنجاز في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتاسع والسبعين إجمالًا في تاريخ الجانرز الذي يشارك في 200 مباراة بالدوري.

وعندما يتعلق الأمر بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل بوكايو ساكا المركز السادس مرة أخرى في القائمة عندما يتعلق الأمر بأصغر اللاعبين الذين وصلوا إلى 200 مباراة منذ عام 1992، والأسرع منذ فعل ذلك زميله السابق رحيم ستيرلينج في أكتوبر 2018.

خلال تلك الفترة، سجل ساكا 54 هدفًا وقدم 45 تمريرة حاسمة، مما يجعله قريبًا بشكل مثير من الوصول إلى 100 هدف في 200 مباراة إذا سجل هدفاً أو صنع هدفاً ضد وست هام.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي وست هام ساكا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

ما قبل المباراة
الزمالك

الزمالك

- -
غزل المحلة

غزل المحلة

6

وقرر الجهاز الفني للزمالك تواجد سيف جعفر على مقاعد البدلاء، بدلًا من الكيني بارون أوشينج الذي تم استبعاده من قائمة الفريق لخوض اللقاء.

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
