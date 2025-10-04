تواجد النجم الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، في التشكيل الأساسي للجانرز أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف أرسنال نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساكا يخوض مباراته الـ200 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

شارك الجناح في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في رأس السنة الجديدة 2019، وحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بعد أقل من ست سنوات، حيث سيخوض مباراته الـ200 أمام وست هام.

لا يزال عمر ساكا 24 عامًا، وهو سادس أصغر لاعب في تاريخ أرسنال يحقق هذا الرقم، وثاني لاعب في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف سيسك فابريجاس فقط.

شارك ساكا في 200 مباراة، منها 181 مباراة أساسية و19 مباراة بديلاً، محققًا 114 فوزًا و41 تعادلًا و44 خسارة.

وهو اللاعب الثامن عشر في أرسنال الذي يحقق هذا الإنجاز في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتاسع والسبعين إجمالًا في تاريخ الجانرز الذي يشارك في 200 مباراة بالدوري.

وعندما يتعلق الأمر بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل بوكايو ساكا المركز السادس مرة أخرى في القائمة عندما يتعلق الأمر بأصغر اللاعبين الذين وصلوا إلى 200 مباراة منذ عام 1992، والأسرع منذ فعل ذلك زميله السابق رحيم ستيرلينج في أكتوبر 2018.

خلال تلك الفترة، سجل ساكا 54 هدفًا وقدم 45 تمريرة حاسمة، مما يجعله قريبًا بشكل مثير من الوصول إلى 100 هدف في 200 مباراة إذا سجل هدفاً أو صنع هدفاً ضد وست هام.