المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

0 0
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل أرسنال.. رباعي هجومي ضد وست هام يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:30 م 04/10/2025
أرسنال

أرسنال

يبدأ نادي أرسنال بـ4 لاعبين في خط الهجوم أمام وست هام يونايتد، في ديربي لندني، يجمع بينهما هذا المساء على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويأمل أرسنال مواصلة انتصاراته، خاصة أنه بات على بعد نقطتين فقط من ليفربول الذي يتصدر جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال ضد وست هام

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، إيبريشي إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال أمام وست هام يونايتد: كيبا، كريستيان موسكيرا، بن وايت، جابرييل مارتينيلي، كريستيان نورجارد، إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيميندي، لويس سكيلي.

ويخوض ساكا مباراته رقم 200 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ودفع المدرب الإسباني مايكل أرتيتا بـ4 لاعبين في هجوم أرسنال، إيزي وساكا وتروسارد وجيوكيريس، فيما لا يبدو من الواضح توزيعهم في الملعب أمام وست هام، حيث من المنتظر أن يؤدي أحدهم دور اللاعب رقم ثمانية.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
غزل المحلة

غزل المحلة

1

بداية الشوط الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg