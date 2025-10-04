تشكيل أرسنال.. رباعي هجومي ضد وست هام يونايتد

يبدأ نادي أرسنال بـ4 لاعبين في خط الهجوم أمام وست هام يونايتد، في ديربي لندني، يجمع بينهما هذا المساء على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويأمل أرسنال مواصلة انتصاراته، خاصة أنه بات على بعد نقطتين فقط من ليفربول الذي يتصدر جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال ضد وست هام

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، إيبريشي إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال أمام وست هام يونايتد: كيبا، كريستيان موسكيرا، بن وايت، جابرييل مارتينيلي، كريستيان نورجارد، إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيميندي، لويس سكيلي.

ويخوض ساكا مباراته رقم 200 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ودفع المدرب الإسباني مايكل أرتيتا بـ4 لاعبين في هجوم أرسنال، إيزي وساكا وتروسارد وجيوكيريس، فيما لا يبدو من الواضح توزيعهم في الملعب أمام وست هام، حيث من المنتظر أن يؤدي أحدهم دور اللاعب رقم ثمانية.