قدوس يتقاسم الصدارة.. ترتيب أفضل 7 صناع للأهداف في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:13 م 04/10/2025
قدوس

محمد قدوس - لاعب توتنهام

يتقاسم اللاعب الغاني محمد قدوس صدارة ترتيب صناع الأهداف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن قدم تمريرة حاسمة في فوز توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، على ليدز يونايتد.

ويدين توتنهام بالفضل في تفوقه خارج أرضه، على ليدز، إلى قدوس الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

ترتيب صناع الأهداف في الدوري الإنجليزي

تمكن قدوس من صناعة هدف توتنهام الأول في مرمى ليدز يونايتد، ليمرر كرة حولها الفرنسي ماتياس تيل إلى هدف في الدقيقة 23، قبل أن يسجل الغاني بنفسه هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 57.

وبات قدوس أكثر من صنع أهدافًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متساويًا مع جاك جريليش.

وفيما يلي ترتيب أفضل 7 صناع للأهداف في الدوري الإنجليزي 2025-2026، حتى الآن..

1) محمد قدوس من توتنهام: 4 تمريرات حاسمة

1) جاك جريليش من إيفرتون: 4

3) جرانيت تشاكا من سندرلاند: 3

3) الحاج ماليك ضيوف من وست هام: 3

3) جواو بيدرو من تشيلسي: 3

3) أنطونيو سيمينيو من بورنموث: 3

3) جيريمي دوكو من مانشستر سيتي: 3

يشار إلى أن النجم المصري محمد صلاح يحمل لقب أفضل صانع للأهداف في منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2024-2025، عندما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه في ليفربول.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام محمد قدوس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

