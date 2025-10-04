المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إصابة أوديجارد.. عبارة تكررت 3 مرات في موسم أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:26 م 04/10/2025
أوديجارد

إصابة أوديجارد تتكرر في أرسنال

سقط اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد أرضًا، مصابًا، للمرة الثالثة مع نادي أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2025-2026.

وشارك أوديجارد أساسيًا في تشكيل أرسنال ضد وست هام يونايتد في مباراة جارية بينهما على ملعب الإمارات، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب، ليغادر مصابًا.

إصابة أوديجارد في أرسنال

تعرض أوديجارد للإصابة مجددًا في مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد.

وعانى أوديجارد من بعض الآلام التي أجبرته على السقوط أرضًا، ثم حاول المواصلة، لكنه فشل ليستبدله المدرب الإسباني مايكل أرتيتا عند حدود الدقيقة 30، حيث شارك مارتن زوبيميندي بدلًا عنه.

وأصيب أوديجارد للمرة الثالثة في المباريات التي خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأكمل أوديجارد مباراة واحدة في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، عندما شارك لمدة 90 دقيقة في الجولة الافتتاحية أمام مانشستر يونايتد.

واضطر أوديجارد إلى المغادرة مصابًا ضد كل من ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست ووست هام، بينما شارك من مقاعد البدلاء أمام ليفربول ونيوكاسل.

وتسببت الإصابة في غياب أوديجارد عن موقعة تعادل أرسنال (1-1) مع مانشستر سيتي.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مارتن أوديجارد

