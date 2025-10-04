سقط اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد أرضًا، مصابًا، للمرة الثالثة مع نادي أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2025-2026.

وشارك أوديجارد أساسيًا في تشكيل أرسنال ضد وست هام يونايتد في مباراة جارية بينهما على ملعب الإمارات، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب، ليغادر مصابًا.

إصابة أوديجارد في أرسنال

تعرض أوديجارد للإصابة مجددًا في مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد.

وعانى أوديجارد من بعض الآلام التي أجبرته على السقوط أرضًا، ثم حاول المواصلة، لكنه فشل ليستبدله المدرب الإسباني مايكل أرتيتا عند حدود الدقيقة 30، حيث شارك مارتن زوبيميندي بدلًا عنه.

وأصيب أوديجارد للمرة الثالثة في المباريات التي خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأكمل أوديجارد مباراة واحدة في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، عندما شارك لمدة 90 دقيقة في الجولة الافتتاحية أمام مانشستر يونايتد.

واضطر أوديجارد إلى المغادرة مصابًا ضد كل من ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست ووست هام، بينما شارك من مقاعد البدلاء أمام ليفربول ونيوكاسل.

وتسببت الإصابة في غياب أوديجارد عن موقعة تعادل أرسنال (1-1) مع مانشستر سيتي.