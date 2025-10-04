المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 2
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب توتنهام: كنا بحاجة للفوز.. واحترمنا ليدز

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:02 م 04/10/2025
توماس فرانك مدرب توتنهام

توماس فرانك مدرب توتنهام

أكد توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام، سعادته بتحقيق الانتصار على حساب ليدز يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن فريقه كان يستطيع استغلال الفرص التي أتيحت له بشكل أفضل. 

وقال توماس فرانك في تصريحات نشرها موقع الدوري الإنجليزي الرسمي: "كنا بحاجة للفوز، كانت آخر ثلاث مباريات بدون فوز، كان شعور الفوز، وحصد النقاط الثلاث عظيمًا".

وتابع: "ولكن أيضًا احترمنا ليدز وملعب إيلاند رود، كنا نعرف جيدًا المهمة التي تنتظرنا، تجاوزناها بنجاح كبير".

وأكمل: "أعتقد أننا قدمنا ​​مباراة جيدة بشكل عام، كان يجب أن نستغل الفرص الخطيرة بشكل أفضل، أعلم أنهم سددوا في القائم وعلى المرمى، وفي النهاية كانت هناك كارثة، لكنني أعتقد أننا دافعنا بشكل رائع طوال المباراة".

وخطف توتنهام فوزًا صعبًا على حساب ليدز، بنتيجة 2-1، على ملعب إيلاند رود، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق توتنهام بفضل ثنائية ماتياس تيل ومحمد قدوس، بينما أحرز نوح أوكافور هدف أصحاب الأرض الوحيد.

 

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
توتنهام ليدز توماس فرانك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

1 0
ليفربول

ليفربول

30

15 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg