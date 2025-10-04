مدرب توتنهام: كنا بحاجة للفوز.. واحترمنا ليدز

أكد توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام، سعادته بتحقيق الانتصار على حساب ليدز يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن فريقه كان يستطيع استغلال الفرص التي أتيحت له بشكل أفضل.

وقال توماس فرانك في تصريحات نشرها موقع الدوري الإنجليزي الرسمي: "كنا بحاجة للفوز، كانت آخر ثلاث مباريات بدون فوز، كان شعور الفوز، وحصد النقاط الثلاث عظيمًا".

وتابع: "ولكن أيضًا احترمنا ليدز وملعب إيلاند رود، كنا نعرف جيدًا المهمة التي تنتظرنا، تجاوزناها بنجاح كبير".

وأكمل: "أعتقد أننا قدمنا ​​مباراة جيدة بشكل عام، كان يجب أن نستغل الفرص الخطيرة بشكل أفضل، أعلم أنهم سددوا في القائم وعلى المرمى، وفي النهاية كانت هناك كارثة، لكنني أعتقد أننا دافعنا بشكل رائع طوال المباراة".

وخطف توتنهام فوزًا صعبًا على حساب ليدز، بنتيجة 2-1، على ملعب إيلاند رود، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق توتنهام بفضل ثنائية ماتياس تيل ومحمد قدوس، بينما أحرز نوح أوكافور هدف أصحاب الأرض الوحيد.