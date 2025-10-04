أرتيتا يكشف.. تفاصيل إصابة ثنائي أرسنال أمام وست هام

كشف المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، تفاصيل الإصابة التي اشتكى منها مارتن أوديجارد وديكلان رايس أمام وست هام يونايتد.

وفاز أرسنال بثنائية نظيفة على أرضه أمام وست هام يونايتد في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويدين أرسنال بالفضل في تفوقه على وست هام إلى ثنائية رايس وساكا على الترتيب.

إصابة ثنائي أرسنال أمام وست هام

غادر كل من النرويجي مارتن أوديجارد والإنجليزي ديكلان رايس مباراة فريقهما أرسنال أمام وست هام بسبب الإصابة في الدقيقتين 30 و79 على التوالي.

وعلق أرتيتا في تصريحات نشرها موقع قنوات "NBC" التليفزيونية على إصابة أوديجارد، بقوله: "أعتقد أنها عبارة عن اصطدام ركبة بركبة.. في الوقت الحالي لا تبدو الأمور إيجابية على الإطلاق".

وأضاف: "ديكلان رايس عانى من بعض الآلام في الظهر، وطلب التغيير.. لا أعرف موقفه من الانضمام لمنتخب إنجلترا، علينا أولًا أن نرى ما سيقوله الجهاز الطبي في أرسنال".

واستفاض أرتيتا بشأن الفوز على وست هام: "سعيد جدًا بالفوز لأنني كنت أعلم بأنها ستكون مباراة صعبة.. خضنا 3 مباريات قوية في 7 أيام، وكنا نعرف أن هذه الفترة ستكون فاصلة خاصة أننا عانينا من كثرة الإصابات والمباريات، ومع كل ما نمر به، أنا سعيد جدًا".

يشار إلى أن أرسنال أصبح في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليفربول، الذي يخوض مباراته في الجولة السابعة أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج.