المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 2
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أرتيتا يكشف.. تفاصيل إصابة ثنائي أرسنال أمام وست هام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:48 م 04/10/2025
أرتيتا

مايكل أرتيتا - مدرب أرسنال

كشف المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، تفاصيل الإصابة التي اشتكى منها مارتن أوديجارد وديكلان رايس أمام وست هام يونايتد.

وفاز أرسنال بثنائية نظيفة على أرضه أمام وست هام يونايتد في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويدين أرسنال بالفضل في تفوقه على وست هام إلى ثنائية رايس وساكا على الترتيب.

إصابة ثنائي أرسنال أمام وست هام

غادر كل من النرويجي مارتن أوديجارد والإنجليزي ديكلان رايس مباراة فريقهما أرسنال أمام وست هام بسبب الإصابة في الدقيقتين 30 و79 على التوالي.

وعلق أرتيتا في تصريحات نشرها موقع قنوات "NBC" التليفزيونية على إصابة أوديجارد، بقوله: "أعتقد أنها عبارة عن اصطدام ركبة بركبة.. في الوقت الحالي لا تبدو الأمور إيجابية على الإطلاق".

وأضاف: "ديكلان رايس عانى من بعض الآلام في الظهر، وطلب التغيير.. لا أعرف موقفه من الانضمام لمنتخب إنجلترا، علينا أولًا أن نرى ما سيقوله الجهاز الطبي في أرسنال".

واستفاض أرتيتا بشأن الفوز على وست هام: "سعيد جدًا بالفوز لأنني كنت أعلم بأنها ستكون مباراة صعبة.. خضنا 3 مباريات قوية في 7 أيام، وكنا نعرف أن هذه الفترة ستكون فاصلة خاصة أننا عانينا من كثرة الإصابات والمباريات، ومع كل ما نمر به، أنا سعيد جدًا".

يشار إلى أن أرسنال أصبح في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليفربول، الذي يخوض مباراته في الجولة السابعة أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مايكل أرتيتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

1 0
ليفربول

ليفربول

30

15 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg