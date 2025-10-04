المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أصبح هدافا.. كايسيدو يواصل هوايته الجديدة مع تشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:07 م 04/10/2025
كايسيدو

كايسيدو يحتفل بهدفه في مباراة تشيلسي وليفربول

واصل اللاعب الإكوادوري مويسيس كايسيدو، ممارسة هوايته الجديدة هذا الموسم مع نادي تشيلسي، أمام ليفربول.

ويلتقي تشيلسي وليفربول في مباراة جارية بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

كايسيدو يسجل

نجح كايسيدو في زيارة شباك الحارس جيورجي مامارداشفيلي عند حدود الدقيقة 14، ليتقدم تشيلسي بهدف أول على ليفربول.

واستطاع كايسيدو التسجيل من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن مامارداشفيلي من التصدي لها، لتسكن شباك ليفربول.

هواية جديدة مع تشيلسي

أصبح كايسيدو الهداف رقم 1 لتشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأحرز مويسيس كايسيدو 3 أهداف في مشاركاته مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، متساويًا مع زميله في خط الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز.

وفي رقم قياسي شخصي، سجل كايسيدو في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 حتى الآن أكثر مما سجل في الموسمين السابقين معًا، إذ أحرز آنذاك هدفين فقط في 73 مباراة.

مباراة ليفربول القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي مويسيس كايسيدو

