واصل فريق ليفربول سقوطه مرة أخرى بعد الخسارة من تشيلسي بهدف مقابل هدفين، في لقاء أُقيم على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إطار الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول تعرّض للخسارة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة من كريستال بالاس أيضًا بنتيجة 2-1، كما تلقى "الريدز" خسارة في دوري أبطال أوروبا على حساب جالاتا سراي بنتيجة 1-0.

وأصبح آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على غريمه وست هام بنتيجة 2-0، ليفرط "الريدز" في الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم بعد خسارة ست نقاط في آخر جولتين.

تشكيل تشيلسي: روبرت سانشيز - مالو جوستو - جوش أتشيمبونج - بنوا بدياشيلي - مارك كوكوريلا - رييس جيمس - مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - بيدرو نيتو - جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو.

تشكيل ليفربول: جيورجي مامارداشفيلي - ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي - ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ - كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح.

تفاصيل المباراة

فريق ليفربول بدأ المباراة مسيطرًا على الكرة في محاولة للوصول إلى الشباك، إلا أن هذه السيطرة لم تترجم إلى هدف.

في المقابل، استطاع مويسيس كايسيدو، لاعب وسط فريق تشيلسي، ومن انطلاقة رائعة، أن يمنح التقدم لـ"البلوز" بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 1-0 في الدقيقة 14.

فريق "البلوز" واصل تقدمه من حيث الخطورة، ومن جملة رائعة، سدد الجناح الأرجنتيني جارناتشو كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ترتطم بالقائم في الدقيقة 37.

وظهر فريق ليفربول في الدقيقة 44 من كرة رأسية عن طريق ألكسندر إيزاك بعد عرضية من محمد صلاح، لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول عند نتيجة 1-0.

ليفربول بدأ الشوط الثاني بمحاولة عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 45 بعد تمريرة رائعة من فيرتز، لكن "مو" يهدر انفرادًا، لتظل النتيجة 1-0.

وعاد صلاح ليواصل الإهدار في الدقيقة 52، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى.

واستطاع كودي جاكبو أن يسجل التعادل لمصلحة ليفربول بتسديدة من أمام المرمى في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 1-1.

بعد هدف ليفربول، فرض فريق تشيلسي سيطرته على المباراة، وهنا حاول البديل جيمي جيتنز أن يسجل هدف التقدم، لكن حارس ليفربول تصدى للكرة على مرتين، بعد تسديدة أخرى من إستيفاو في الدقيقة 84.

كايسيدو حاول أن يُكرر كرة الهدف الأول، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس ليفربول ينجح في هذه المرة ويُبعد الكرة إلى ضربة ركنية في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة 90+5، استطاع البديل البرازيلي إستيفاو أن "يقتل" ليفربول بهدف الفوز، بعد خطأ دفاعي من روبيرتسون في التغطية، ليمنح "البلوز" 3 نقاط غالية.