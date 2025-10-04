15 دقيقة في مباراة تشيلسي وليفربول كانت كفيلة للجناح البرازيلي الشاب إستيفاو أن يُدوّن أولى أهدافه مع "البلوز" خلال هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صاحب الـ18 عامًا في الدقيقة (90+5)، ليمنح تشيلسي 3 نقاط غالية، ويُعيد الانتصارات لصالح الفريق اللندني.

وكان إستيفاو قد شارك في 8 مباريات خلال هذا الموسم، على مستوى بطولتَي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ليصنع هدفًا كان في لقاء وست هام بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وانتقل الجناح البرازيلي إلى صفوف تشيلسي، قادمًا من بالميراس البرازيلي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليدخل ضمن أسلحة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لـ"البلوز".

واستطاع فريق تشيلسي أن يحقق فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1، ليستعيد "البلوز" ذاكرة الانتصارات المحلية، بعد الخسارة في آخر جولتين أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ثم من برايتون بنتيجة 3-1، والتعادل قبلها مع برينتفورد بنتيجة 2-2.

ترتيب الدوري الإنجليزي