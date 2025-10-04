المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الشرارة الأولى.. إستيفاو يفتتح أهدافه مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد همام

كتب - محمد همام

10:16 م 04/10/2025
تشيلسي

إستيفاو لاعب فريق تشيلسي

15 دقيقة في مباراة تشيلسي وليفربول كانت كفيلة للجناح البرازيلي الشاب إستيفاو أن يُدوّن أولى أهدافه مع "البلوز" خلال هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صاحب الـ18 عامًا في الدقيقة (90+5)، ليمنح تشيلسي 3 نقاط غالية، ويُعيد الانتصارات لصالح الفريق اللندني.

وكان إستيفاو قد شارك في 8 مباريات خلال هذا الموسم، على مستوى بطولتَي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ليصنع هدفًا كان في لقاء وست هام بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وانتقل الجناح البرازيلي إلى صفوف تشيلسي، قادمًا من بالميراس البرازيلي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليدخل ضمن أسلحة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لـ"البلوز".

واستطاع فريق تشيلسي أن يحقق فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1، ليستعيد "البلوز" ذاكرة الانتصارات المحلية، بعد الخسارة في آخر جولتين أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ثم من برايتون بنتيجة 3-1، والتعادل قبلها مع برينتفورد بنتيجة 2-2.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول إستيفاو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
فياريال

فياريال

47

ريال مدريد يتعادل أمام فياريال بدون أهداف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg