يواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الحفاظ على صدارة ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، رغم أنه لم يخض بعد مباراته في الجولة السابعة، عندما يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ملعب برينتفورد.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

يتصدر هالاند ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

واستطاع الغاني أنطونيو سيمينيو من صفوف بورنموث أن ينفرد بالوصافة، بعد أن سجل هدفيه الخامس والسادس على التوالي في مباراة فوز فريقه (3-1) على فولهام، مساء أمس الجمعة، في لقاء أقيم على ملعب فيتاليتي.

وبات المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي منحصرًا بين لاعبين اثنين فقط، هما البرازيلي إيجور تياجو من برينتفورد والإنجليزي جايدون أنتوني من بيرنلي.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي من هنا

يشار إلى أن محمد صلاح المتوج بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2024-2025، سجل هذا الموسم هدفين فقط.