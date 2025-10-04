المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

سلوت: الخسارة من تشيلسي محبطة.. وللأسف لم نلعب في دوري أبطال أوروبا اليوم

محمد همام

كتب - محمد همام

10:36 م 04/10/2025
سلوت

آرني سلوت مدرب فريق ليفربول

أدلى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالعديد من التصريحات بشأن لقاء فريقه أمام تشيلسي، حيث تعرّض "الريدز" لخسارة جديدة بنتيجة 2-1، في إطار الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول قد خسر للمرة الثانية، بعد الجولة الماضية التي انتهت لصالح فريق كريستال بالاس بنتيجة 2-1، وهنا فرّط "الريدز" في صدارة الدوري، بعدما حصل عليها آرسنال بالفوز على وست هام بنتيجة 2-0.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي:"خسارة محبطة أخرى، لم نلعب بأفضل شكل، لكننا صنعنا 3 فرص محققة. لقد كنا قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية، لكن ملعب تشيلسي صعب جدًا".

وعن سقوط المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك ومطالبته بالحصول على ضربة جزاء، رد: "للأسف لا نلعب في دوري أبطال أوروبا اليوم" (يقصد المباراة الماضية وحصول فريق جالاتا سراي على ضربة جزاء مماثلة).

وأضاف: "سقوط إيزاك كان من الممكن أن يكون ضربة جزاء، لكننا نلعب في الدوري الإنجليزي، ولن نتذمّر، المعايير مختلفة هنا".

وواصل: "عندما لعبنا بجرافنبرخ في الدفاع، أُتيحت للمهاجمين فرصة أفضل في الشوط الأول".

وأنهى: "إصابة كوناتي؟ لا أعلم إذا كان قد تعرّض لإصابة. سألته، وقال لي إنه شعر بانزعاج في الفخذ".

ومن المقرر أن يلعب ليفربول الجولة المقبلة (19 أكتوبر)، عندما يستضيف الغريم مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثامنة على ملعب "آنفيلد".

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول دوري أبطال أوروبا آرني سلوت

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

