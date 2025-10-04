أدلى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالعديد من التصريحات بشأن لقاء فريقه أمام تشيلسي، حيث تعرّض "الريدز" لخسارة جديدة بنتيجة 2-1، في إطار الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول قد خسر للمرة الثانية، بعد الجولة الماضية التي انتهت لصالح فريق كريستال بالاس بنتيجة 2-1، وهنا فرّط "الريدز" في صدارة الدوري، بعدما حصل عليها آرسنال بالفوز على وست هام بنتيجة 2-0.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي:"خسارة محبطة أخرى، لم نلعب بأفضل شكل، لكننا صنعنا 3 فرص محققة. لقد كنا قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية، لكن ملعب تشيلسي صعب جدًا".

وعن سقوط المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك ومطالبته بالحصول على ضربة جزاء، رد: "للأسف لا نلعب في دوري أبطال أوروبا اليوم" (يقصد المباراة الماضية وحصول فريق جالاتا سراي على ضربة جزاء مماثلة).

وأضاف: "سقوط إيزاك كان من الممكن أن يكون ضربة جزاء، لكننا نلعب في الدوري الإنجليزي، ولن نتذمّر، المعايير مختلفة هنا".

وواصل: "عندما لعبنا بجرافنبرخ في الدفاع، أُتيحت للمهاجمين فرصة أفضل في الشوط الأول".

وأنهى: "إصابة كوناتي؟ لا أعلم إذا كان قد تعرّض لإصابة. سألته، وقال لي إنه شعر بانزعاج في الفخذ".

ومن المقرر أن يلعب ليفربول الجولة المقبلة (19 أكتوبر)، عندما يستضيف الغريم مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثامنة على ملعب "آنفيلد".