مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

سلوت: التجانس سيزيد بين محمد صلاح وإيزاك مع الوقت

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:58 م 05/10/2025
محمد صلاح وإيزاك

محمد صلاح وإيزاك

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مدى التجانس بين الدولي المصري محمد صلاح، وألكسندر إيزاك.

وخسر ليفربول أمام تشيلسي بنتيجة 2-1، بالأمس الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

وقال أرني سلوت في تصريحات نقلتها شبكة ليفربول إيكو: "كلما لعب محمد صلاح وإيزاك معًا أكثر، زاد الترابط بينهما، في الشوط الثاني، تمكنا من وضع مهاجمينا في مواقع أفضل بكثير من الشوط الأول".

وأوضح: "بالنسبة لي، لم يكن الأمر يتعلق بغياب التواصل أو الحاجة إلى وقت كافٍ لكي يتحسن أداء المهاجمين، أعتقد أن ما كان علينا فعله هو تحسين أدائنا في مرحلة التحضير".

وشارك إيزاك أساسيًا بجوار محمد صلاح، أمام تشيلسي بالأمس لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وانضم إيزاك إلى ليفربول في الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات، قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد.

وخسر ليفربول المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي؛ حيث إنه كان قد خسر أمام كريستال بالاس في المباراة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

 

مباراة ليفربول القادمة
تشيلسي ليفربول محمد صلاح سلوت إيزاك

