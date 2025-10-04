إيزاك: الطريقة التي خسرنا بها أمام تشيلسي هي أسوأ شعور

تحدث ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول، عن الخسارة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام تشيلسي بنتيجة 2-1، بالأمس الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

وقال إيزاك في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل سيء للغاية، بدأنا الشوط الثاني ببذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية، في النهاية، من الصعب جدًا استقبال هدف في الدقيقة الأخيرة بهذه الطريقة".

وأضاف: "بين الشوطين، تحدثنا عن تفاصيل في ضغطنا، وعن الكرة أيضًا، وعن المساحات التي يجب إيجادها لإيذاء المنافسين، أعتقد أننا خلقنا فرصًا كافية للتسجيل، لكن ذلك لم يكن كافيًا اليوم".

استقبال الأهداف في وقت متأخر من المباراة؟: "نعم، كما أن الفوز بهذه الطريقة هو أفضل شعور، فإن الخسارة بهذه الطريقة هي أسوأ شعور، إنه أمر طبيعي جدًا، علينا فقط مواصلة العمل الجاد، والتعافي، والعودة إلى سكة الانتصارات".

وشدد: "أعتقد أن لدينا إيمانًا بقدرتنا، وقد أثبت هذا الفريق ذلك مرات عديدة، ليس الأمر سهلًا بالطبع، ولكن بالعمل الجاد والاهتمام بالتفاصيل والعودة إلى أفضل حالاتنا، نؤمن بذلك".

وأوضح: "أشعر أنني بحالة جيدة؛ لقد بذلتُ جهدًا كبيرًا لاستعادة أفضل مستوياتي، وما زلتُ أسعى للوصول إلى أفضل مستوياتي، كان من الرائع اللعب هناك مجددًا، كنتُ آمل في نتيجة مختلفة، لكننا سنواصل العمل".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد، قال: "أنا متحمس جدًا للموسم بأكمله، علينا أن نتحسن مباراةً بعد مباراة بالطبع إذا أردنا تحقيق ما نصبو إليه، ولكن، نعم، متحمس جدًا".