أمام برينتفورد.. جوارديولا يستهدف الفوز الـ250 في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:05 م 05/10/2025
جوارديولا

جوارديولا

يستهدف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق رقم قياسي جديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه فريق برينتفورد.

ويلتقي مانشستر سيتي مع برينتفورد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا يستهدف الفوز الـ250

خلال مباراة برينتفورد، يستهدف المدرب الإسباني الوصول إلى الفوز رقم 250 في مسيرته التدريبية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض جوارديولا إجمالي 348 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ قدومه لتدريب الفريق في موسم 2016-2017.

وتمكن المدرب الإسباني من قيادة مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في 249 مباراة، بينما تعادل في 50 مباراة، وتعرض للهزيمة في 49 مباراة.

ماذا قدم جوارديولا مع مانشستر سيتي في بريميرليج؟

في الموسم الأول 2016-2017، 38 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة (61%)، تعادل في 9 (24%) وخسر 6 (16%).

في الموسم الثاني 2017-2018، خاض 38 مباراة، حقق الفوز في 32 مباراة (84%)، تعادل في 4 (11%) وخسر 2 (5%).

في الموسم الثالث 2018-2019، خاض 38 مباراة، حقق الفوز في 32 مباراة (84%)، تعادل في 2 (5%)، وخسر 4 (11%).

في الموسم الرابع 2019-2020، خاض 38 مباراة، حقق الفوز في 26 مباراة (68%)، تعادل في 3 (8%)، وخسر 9 (24%).

في الموسم الخامس 2020-2021، خاض 38 مباراة، حقق الفوز في 27 مباراة (71%)، تعادل في 5 (13%)، خسر 6 (16%).

في الموسم السادس 2021-2022، خاض 38 مباراة، حقق الفوز في 29 مباراة (76%)، تعادل في 6 (16%)، خسر 3 (8%).

في الموسم السابع 2022-2023، خاض 38 مباراة، حقق الفوز في 28 مباراة (74%)، تعادل في 5 (13%)، خسر 5 (13%).

في الموسم الثامن 2023-2024، خاض 38 مباراة، حقق الفوز في 28 مباراة (74%)، تعادل في 7 (18%)، خسر 3 (8%).

في الموسم التاسع 2024-2025، خاض 38 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة (55%)، تعادل في 8 (21%)، خسر 9 (24%).

في الموسم العاشر 2025-2026، خاض 6 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في 3 مباريات (50%)، تعادل في مباراة (17%) وخسر مباراتين (33%).

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوارديولا برينتفورد بريميرليج

