خسر فريق ليفربول مساء أمس السبت من نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول من بدايتها ولم يخرج حتى صافرة النهاية، ورغم ذلك لم ينجح في تسجيل أي هدف، إذ بادر تشيلسي أصحاب الأرض في هذه المباراة بالتسجيل في الدقيقة 14 عن طريق كايسيدو، قبل أن يتعادل كودي جاكبو في الدقيقة 63 لليفربول.

وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت ظهر ستيفاو المنتقل حديثا قادما من فريق بالميراس البرازيلي ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في هذه المواجهة عند الدقيقة 90+5.

لتكون هذه المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي التي يخسرها ليفربول، وذلك بعد الهزيمة من كريستال بالاس في الجولة السادسة.

أداء صلاح منذ بداية الدوري الإنجليزي

لعب صلاح حتى الآن 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.

وبدأ النجم المصري التسجيل مبكرا في الجولة الأولى أمام بورنموث، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة في الجولة الثانية أمام نيوكاسل، ثم سجل هدف الفوز ضد بيرنلي في الجولة الرابعة، وبعدها قدم تمريرة حاسمة جديدة في الجولة الخامسة ضد إيفرتون.

بينما غاب تأثير صلاح في مباراتي كريستال بالاس وتشيلسي التي تعرض خلالهم ليفربول للهزيمة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأرقام القياسية التي كتبها النجم الدولي محمد صلاح في الدوري الإنجليزي حلال 7 جولات فقط..

1- بهدف صلاح ضد بورنموث، عزز صدارته لأكثر اللاعبين تسجيلا في مباريات الجولة الأولى من الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات قائد منتخب مصر أول لاعب يصل إلى 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية لموسم بريميرليج.

رحلة الـ200 هدف.. سجل النجم المصري حتى الآن 188 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص تشيلسي وليفربول وذلك في 308 مباريات فقط، ويحلم للرحيل من "بريميرليج" عندما يصل للهدف رقم 200 في تاريخه.

توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2024-25 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

للتعرف على الجوائز الفردية التي حققها محمد صلاح واحتفى بها ليفربول اضغط هنا

وبعدما قدم صلاح التمريرة الحاسمة الأولى في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي أمام نيوكاسل، كتب فريقه التاريخ. للاطلاع عليها اضغط هنا

أما بعد هدفه في مرمى بيرنلي، حقق صلاح رقما قياسيا جديدا حيث أصبح أكثر لاعب يساهم في الأهداف مع ليفربول منذ انضمامه إلى الريدز في 2017، وذلك بعدما ساهم في 273 هدفا في 292 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون أكثر لاعب ساهم في الأهداف بليفربول، بفارق 100 مساهمة عن أقرب ملاحقيه.

كما أصبح صلاح الهداف التاريخي للريدز من ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي، برصيد 35 هدفًا بعد ركلة الجزاء الحاسمة أمام بيرنلي، وذلك بعدما تجاوز أسطورة ريدز بيلي ليديل صاحب الـ34 هدفًا من ركلات جزاء.