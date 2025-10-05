المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أرقام قياسية وهزائم مُحبِطة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:29 م 05/10/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

خسر فريق ليفربول مساء أمس السبت من نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول من بدايتها ولم يخرج حتى صافرة النهاية، ورغم ذلك لم ينجح في تسجيل أي هدف، إذ بادر تشيلسي أصحاب الأرض في هذه المباراة بالتسجيل في الدقيقة 14 عن طريق كايسيدو، قبل أن يتعادل كودي جاكبو في الدقيقة 63 لليفربول.

وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت ظهر ستيفاو المنتقل حديثا قادما من فريق بالميراس البرازيلي ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في هذه المواجهة عند الدقيقة 90+5.

لتكون هذه المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي التي يخسرها ليفربول، وذلك بعد الهزيمة من كريستال بالاس في الجولة السادسة.

أداء صلاح منذ بداية الدوري الإنجليزي

   لعب صلاح حتى الآن 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.

وبدأ النجم المصري التسجيل مبكرا في الجولة الأولى أمام بورنموث، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة في الجولة الثانية أمام نيوكاسل، ثم سجل هدف الفوز ضد بيرنلي في الجولة الرابعة، وبعدها قدم تمريرة حاسمة جديدة في الجولة الخامسة ضد إيفرتون.

بينما غاب تأثير صلاح في مباراتي كريستال بالاس وتشيلسي التي تعرض خلالهم ليفربول للهزيمة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأرقام القياسية التي كتبها النجم الدولي محمد صلاح في الدوري الإنجليزي حلال 7 جولات فقط..

1- بهدف صلاح ضد بورنموث، عزز صدارته لأكثر اللاعبين تسجيلا في مباريات الجولة الأولى من الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات قائد منتخب مصر أول لاعب يصل إلى 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية لموسم بريميرليج.

رحلة الـ200 هدف.. سجل النجم المصري حتى الآن 188 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص تشيلسي وليفربول وذلك في 308 مباريات فقط، ويحلم للرحيل من "بريميرليج" عندما يصل للهدف رقم 200 في تاريخه.

توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2024-25 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

للتعرف على الجوائز الفردية التي حققها محمد صلاح واحتفى بها ليفربول اضغط هنا

وبعدما قدم صلاح التمريرة الحاسمة الأولى في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي أمام نيوكاسل، كتب فريقه التاريخ. للاطلاع عليها اضغط هنا

أما بعد هدفه في مرمى بيرنلي، حقق صلاح رقما قياسيا جديدا حيث أصبح أكثر لاعب يساهم في الأهداف مع ليفربول منذ انضمامه إلى الريدز في 2017، وذلك بعدما ساهم في 273 هدفا في 292 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون أكثر لاعب ساهم في الأهداف بليفربول، بفارق 100 مساهمة عن أقرب ملاحقيه.

كما أصبح صلاح الهداف التاريخي للريدز من ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي، برصيد 35 هدفًا بعد ركلة الجزاء الحاسمة أمام بيرنلي، وذلك بعدما تجاوز أسطورة ريدز بيلي ليديل صاحب الـ34 هدفًا من ركلات جزاء.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg