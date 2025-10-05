كتب النجم الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى نادي إيفرتون، رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي أمام فريق كريستال بالاس.

ويلتقي إيفرتون مع نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

رقم قياسي لبيكفورد في الدوري الإنجليزي

يحرس بيكفورد مرمى نادي إيفرتون خلال مباراة كريستال بالاس في "بريميرليج".

وتعتبر هذه هي المباراة رقم 300 لجوردان بيكفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون.

وأصبح بيكفورد ثاني حارس مرمى إنجليزي فقط يخوض 300 مباراة مع نادي واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ديفيد سيمان مع أرسنال (325).

وخلال 299 مباراة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، استقبل الحارس الإنجليزي 415 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 85 مباراة.