كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

0 0
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

خلف ديفيد سيمان.. رقم قياسي لبيكفورد في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:32 م 05/10/2025
بيكفورد

بيكفورد

كتب النجم الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى نادي إيفرتون، رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي أمام فريق كريستال بالاس.

ويلتقي إيفرتون مع نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

رقم قياسي لبيكفورد في الدوري الإنجليزي

يحرس بيكفورد مرمى نادي إيفرتون خلال مباراة كريستال بالاس في "بريميرليج".

وتعتبر هذه هي المباراة رقم 300 لجوردان بيكفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون.

وأصبح بيكفورد ثاني حارس مرمى إنجليزي فقط يخوض 300 مباراة مع نادي واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ديفيد سيمان مع أرسنال (325).

وخلال 299 مباراة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، استقبل الحارس الإنجليزي 415 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 85 مباراة.

مباراة إيفرتون القادمة
الدوري الإنجليزي كريستال بالاس إيفرتون بريميرليج بيكفورد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
اشبيلية

اشبيلية

0 0
برشلونة

برشلونة

8

عرضية لصالح اشبيلية تصطدم في قدم مدافع برشلونة ثم في يده والحكم يشير بمواصلة اللعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
