أليسون وكوناتي.. ليفربول يوضح تطورات الإصابات قبل التوقف الدولي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:50 م 05/10/2025
إبراهيما كوناتي

إبراهيما كوناتي - لاعب ليفربول

أوضح نادي ليفربول الإنجليزي أخر مستجدات الإصابات بعد الهزيمة التي تلقاها من تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتلقى تشيلسي هزيمة من ليفربول مساء أمس السبت، بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار الموقع الرسمي لليفربول مستجدات الإصابات كالتالي:

أليسون بيكر

تعرض حارس المرمى لإصابة في الشوط الثاني من مباراة ليفربول أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع الرسمي عنه: "قد تتسارع الأمور أو تبطئ بشأن أليسون، من الصعب دائمًا تحديد عدد الأيام والأسابيع، لكن في المباريات القادمة، لن يكون معنا أو مع منتخب البرازيل".

إبراهيما كوناتي

تم استبدال كوناتي في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما خسر "ريدز" خارج أرضه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال عنه أرني سلوت: "قد يكون من المقبول أن يغادر الملعب مبكرًا، لكن كان من الواضح أنني يجب أن أخرجه لأنه كان يعرج".

جيوفاني ليوني

يواجه المدافع فترة طويلة من الغياب عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في نهاية مباراته الأولى ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي أليسون التوقف الدولي كوناتي

