المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

2 1
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسمياً.. أرسنال يكشف طبيعة إصابة مارتن أوديجارد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:47 م 05/10/2025
أوديجارد

أوديجارد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، طبيعة إصابة النرويجي مارتن أوديجارد لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة وست هام يونايتد.

وحقق أرسنال الفوز على وست هام بنتيجة (2-0)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة أرسنال وفريق وست هام يونايتد، إصابة أوديجارد خلال اللقاء، والتي أسفرت عن خروجه بديلاً في الشوط الأول من المباراة.

طبيعة إصابة مارتن أوديجارد

وقال أرسنال في بيان رسمي: "تم استبعاد مارتن أوديجارد من المنتخب النرويجي لمباراتيهما المقبلتين ضد الكيان الصهيوني ونيوزيلندا بعد تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي الإنسي للركبة اليسرى خلال مباراة وست هام يونايتد".

وأتم بيان النادي اللندني: "سيستمر أوديجارد في الخضوع للتقييم والعلاج من قبل الفريق الطبي خلال فترة التوقف الدولي، بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي وست هام بريميرليج أوديجارد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برينتفورد

برينتفورد

0 1
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

23

نقلات قصيرة بين أقدام لاعبي السيتي في وسط ملعب برينتفورد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اشبيلية

اشبيلية

2 1
برشلونة

برشلونة

73

الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح برشلونة واعتراض من لاعبي إشبيلية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg