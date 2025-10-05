رسمياً.. أرسنال يكشف طبيعة إصابة مارتن أوديجارد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، طبيعة إصابة النرويجي مارتن أوديجارد لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة وست هام يونايتد.

وحقق أرسنال الفوز على وست هام بنتيجة (2-0)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة أرسنال وفريق وست هام يونايتد، إصابة أوديجارد خلال اللقاء، والتي أسفرت عن خروجه بديلاً في الشوط الأول من المباراة.

طبيعة إصابة مارتن أوديجارد

وقال أرسنال في بيان رسمي: "تم استبعاد مارتن أوديجارد من المنتخب النرويجي لمباراتيهما المقبلتين ضد الكيان الصهيوني ونيوزيلندا بعد تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي الإنسي للركبة اليسرى خلال مباراة وست هام يونايتد".

وأتم بيان النادي اللندني: "سيستمر أوديجارد في الخضوع للتقييم والعلاج من قبل الفريق الطبي خلال فترة التوقف الدولي، بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".